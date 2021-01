Van Hanegem fileert Ajacied na Klassieker: ‘Ik vind dat zo zielig overkomen’

Maandag, 18 januari 2021 om 06:46 • Laatste update: 07:29

Willem van Hanegem zat tijdens de tweede helft van het duel tussen Ajax en Feyenoord op het puntje van zijn stoel, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Ondanks dat de ploeg van trainer Dick Advocaat de nodige mogelijkheden creëerde, trokken de Amsterdammers de Klassieker naar zich toe dankzij een doelpunt van Ryan Gravenberch: 1-0. Van Hanegem is te spreken over het spel van Feyenoord, maar was minder gecharmeerd van een actie van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic in de absolute slotfase.

“Dit was het Feyenoord dat ik graag zie. Naar voren toe, makkelijk elkaar vinden. Ik vond ze goed spelen. In de praatprogramma's hadden ze het er maar over dat ze de schroom van zich afgooiden na de 1-0 van Ryan Gravenberch. Die jongen vond ik samen met Jurriën Timber trouwens de beste speler bij Ajax. Als je Timber hebt, hoef je geen Belgische oud-Ajacied terug te halen van Spurs. Laat Toby Alderweireld daar en ga verder met dit soort jongens”, stelt Van Hanegem. Dat Feyenoord in de eerste fase ‘achteruit liep’, acht de Kromme wel begrijpelijk.

“Het is al zo vaak misgegaan in Amsterdam, dan wil je gewoon in eerste instantie op de been blijven. Maar stel dat het uiteindelijk 0-0 was gebleven met die manier van voetballen. Dan had je een punt gehad, maar ik denk dat je beter met 1-0 kan verliezen en zo spelen. Dit geeft vertrouwen”, concludeert de oud-international. Van Hanegem zag dat Ajax in de slotfase nerveus werd en het was volgens hem al even geleden dat dit gebeurde in een Klassieker. “Kijk maar naar Dusan Tadic, die weer als een stervende zwaan ging liggen nadat hij neus aan neus had gestaan met Lutsharel Geertruida.”

“Ik vind dat altijd zo zielig overkomen, dat achterover vallen alsof je iets vreselijks hebt moeten ondergaan. Als trainer vond ik dat ook altijd iets wat mijn spelers moesten laten”, gaat Van Hanegem verder. Marcos Senesi, Uros Spajic en Tyrell Malacia zaten er volgens hem ‘bovenop’ en hij vond ook Nicolai Jörgensen ‘weer eens aardig spelen’. Voor Feyenoord wacht nu komende woensdag een duel in de TOTO KNVB Beker tegen Heracles Almelo en Van Hanegem waarschuwt dat de Rotterdammers dan weer ‘serieus de draad moeten oppakken’.

“Want dat is het gevaar, dat het weer net zo plichtmatig wordt als vorige week tegen PEC”, schrijft Van Hanegem. “Dit moet voor die gasten toch het bewijs zijn dat ze echt wel iets kunnen? We zitten precies op de helft van de competitie en deze nederlaag betekent dat Ajax een flink gat heeft geslagen. En over een morele winnaar moet je nooit spreken, want die bestaan niet. Maar als Feyenoord dit kan blijven opbrengen, dan kunnen ze nog wel iets laten zien.”