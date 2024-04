Willem van Hanegem lacht om Ajax: ‘Met hem erbij was het 9-0 geworden’

Willem van Hanegem heeft genoten van de historische Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (6-0), zo laat de clubicoon blijken in de AD Willem&Wessel-podcast. De Kromme rept zelfs over ‘een van de beste wedstrijden ooit’ van de Rotterdamse landskampioen.

“Iedereen was ervan overtuigd dat Feyenoord zou winnen”, begint Van Hanegem over de Klassieker. "Als Feyenoord een normaal niveau zou halen, wist je dat ze dik zouden gaan winnen." Toch trekt de legendarische ‘nummer 10’ uiteindelijk een behoorlijke conclusie. “Dit was een van de beste wedstrijden van Feyenoord ooit.”

Van Hanegem zag afgelopen zondag een buitengewone Klassieker. “Ik dacht vooral: maak nou snel die derde of vierde, dan ben je overal vanaf. Wij speelden Ajax vroeger vaak helemaal ondersteboven, maar dan werd het 2-1, of 3-2, of 3-1. Als zij beter waren werd het vaak 6-0 of 5-1.”

De clubicoon van Feyenoord vindt het niet nodig om bepaalde spelers in het bijzonder uit te lichten of op te hemelen. “Dan gaan we net zo doen als die mensen daar, in Amsterdam. We hebben al de hele week kunnen lachen”, aldus Van Hanegem, die van presentator Wessel Penning toch een naam moet noemen. “Ik vond onze rechtsbuiten, Minteh, één van de beste. En de aanvoerder (Geertruida, red.). De rest was een dikke voldoende.”

heeft absoluut geen medelijden met de eeuwige aartsrivaal. “Nee, waarom? Ik dacht:”, aldus Van Hanegem, die supporters die een monsterscore zielig vinden niet begrijpt. “Die mensen snappen er niets van. Denk je dat die Feyenoorders er niet graag tien hadden gemaakt zondag?”

Vervolgens benoemt Penning de afwezigheid van Ajax-grootverdiener Jordan Henderson. “Ik heb hem niet gemist”, aldus Van Hanegem, die zelfs een beetje cynisch wordt. “Dat is toch zo? Als Henderson er was, dan was het waarschijnlijk 9-0 geworden.” De Engelsman kampt al een aantal weken met een spierblessure.

Van Hanegem probeert te verklaren waarom Ajax zo slecht voor de dag kwam. “Ze kregen geen kans van Feyenoord. Er werd vanaf de eerste minuut druk gezet, dat was mooi om te zien. Je moet ze niet laten denken dat ze nog een kansje hebben om een punt te pakken. Die ruimte gaf Feyenoord ze niet.”

