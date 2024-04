‘Zet Jerdy Schouten bij Manchester City neer en hij doet moeiteloos mee’

Willy en René van de Kerkhof genieten met volle teugen van het huidige PSV. In een reportage van het Algemeen Dagblad neemt de 72-jarige tweeling alvast een voorschot op de 25ste landstitel van de club. Daarbij is het duo vooral te spreken over middenvelder Jerdy Schouten, die volgens Willy zelfs meekan bij het heersende Manchester City.

Journalist Dennis van Bergen van het Algemeen Dagblad was deze week aandachtig toeschouwer bij de populaire Willy & René PSV-podcast. Zijn reportage was zaterdagochtend te lezen in het AD.

Willy draait er allang niet meer om heen. “Als we komende wedstrijd winnen, is het bijna gebeurd.” PSV speelt zaterdagmiddag om 16:30 uur tegen de noodlijdende hekkensluiter Vitesse. René wil nog niet volledig mee in de feeststemming rondom zijn club. “Hohoho, Willy. We moeten ook nog naar Heerenveen, hè. Zo goed spelen we de laatste tijd nou ook weer niet.”

Schouten is overduidelijk een van de favoriete spelers van Willy. “Zo'n Jerdy Schouten, hè. Voor mij is hij de Willem van Hanegem van PSV. Een briljant regisseur. Alleen is Schouten dan een stukje sneller dan Willem. Én gezegend met een goed rechterbeen.” Rechts is overigens gewoon de voorkeursvoet van Schouten, terwijl Van Hanegem bekendstond als een legendarische linkspoot.

Ook René is te spreken over Schouten. De clubicoon heeft een duidelijke boodschap voor technisch directeur Earnest Stewart. “Al zou een club 100 miljoen willen betalen voor Schouten, dan nóg moet je hem niet laten gaan.” Willy doet daar een schepje bovenop. “Nog niet voor het dubbele.” Volgens Transfermarkt is Schouten momenteel 24 miljoen euro waard.

Willy omschrijft wat hij goed vindt aan Schouten. “Zo veel overzicht, zo makkelijk voetballend. Een fenomeen is hij. Zet hem bij Manchester City neer en hij doet ook zo mee.” René lijkt daar niet in mee te gaan, maar Willy drukt zijn mening door. “Schouten zou moeiteloos meedoen bij City, zeg ik!”

De tweeling is eveneens lovend over de man achter het succes van PSV, Bosz. “Weet je aan wie Bosz mij doet denken? Aan Kees Rijvers”, aldus René. Ook Willy vindt Bosz een uitstekende trainer. “Bosz is een beetje Rijvers, ja, klopt. Hij staat boven die, maar kan net zo goed tussen ze in staan. Knap. Bosz heeft PSV echt weer op de kaart gezet met zijn aanvallende manier van spelen.”