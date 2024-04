Feyenoord-icoon fakkelt Santiago Gimenez af: ‘Ik zou hem geen bal meer geven’

Willem van Hanegem is klaar met Feyenoord-spits Santiago Gimenez, zo laat de clubicoon vrijdag blijken in de AD Willem&Wessel-podcast. De Kromme ergert zich voornamelijk aan de houding van de 22-jarige Mexicaan, die donderdagavond tegen hekkensluiter FC Volendam (0-0) wederom niet wist te scoren. Trainer Arne Slot nam het vrijdag juist op voor Gimenez tijdens de persconferentie van Feyenoord voorafgaand aan de Klassieker.

Van Hanegem heeft geen goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd tussen Volendam en Feyenoord. “Dit was wel echt slecht. Ik moet eerlijk zeggen: ik heb nog nooit zoveel gescholden en gevloekt. Het was zo bar slecht.”

Onder meer Timon Wellenreuther heeft geen goede indruk achtergelaten op Van Hanegem. “Het begint bij de keeper… Hij maakt het weer makkelijk voor Slot als Bijlow fit is, op deze manier. Hij heeft eerder geweldig gekeept, maar was zo onzeker. Maar ook het middenveld was droevig, eigenlijk alles.”

Dan mikt Van Hanegem zijn pijlen op Gimenez. “We waren blij met onze spits, maar dit is echt triest. Ik vind dat echt verschrikkelijk.” Volgens de oud-middenvelder is Gimenez zelfzuchtig. “We zitten te schelden op de rechtsbuiten (Yankuba Minteh, red.) die een paar domme dingen doet, maar Gimenez moet de bal gewoon afgeven op hem. Dan loopt hij hem zo in een leeg doen aan het begin van de wedstrijd. En daarna nog een keer. Hij hoeft hem alleen maar binnen te schuiven!”

Van Hanegem heeft een duidelijk boodschap voor Minteh. “Waarom geven ze hem niet gewoon die bal? Dat is voor mij echt een raadsel. Ze willen Gimenez elke keer laten scoren, maar hem zou ik helemaal geen bal meer geven, want dan weet je toch dat het niets wordt. Het is echt bizar, ongelooflijk hoor!”

Persmoment Slot

Waar Van Hanegem kritisch is op Gimenez, kan de Mexicaan rekenen op steun van zijn trainer. “Hij heeft tegen Volendam geen gelukkige wedstrijd gespeeld, maar dat gold voor heel veel anderen ook”, aldus Slot. “Daar was hij geen uitzondering op. Ik vond hem in de laatste thuiswedstrijd minder slecht dan de meeste mensen. Ik zag dat hij een aantal hele goede loopacties had.”

Slot zag afgelopen maand juist verbetering in het spel van Gimenez. “De laatste wedstrijden komt hij weer meer in scoringspositie, dat is wat we willen zien. Het is voor ons en hemzelf wel vervelend dat hij ze niet binnenprikt, maar dat is het leven van een spits.” Gimenez speelde dit seizoen 37 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 5 assists.

