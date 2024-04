Van Hanegem genoot van Feyenoord-Ajax: 'Zit op puntje van m'n stoel bij hem'

Willem van Hanegem heeft genoten van het spel dat ‘zijn’ Feyenoord zondagmiddag op de mat legde tegen Ajax (6-0). De Kromme vond de Rotterdammers lijken op het team uit het eerste jaar van Arne Slot en zag daarnaast dat Ajax ‘onthutsend slecht’ was. “Dan zijn er mensen in paniek en denken ze dat hun nieuwe goeroe Alex Kroes het allemaal wel op zou kunnen lossen. Geen idee waarom, maar goed.”

Feyenoord tikte Ajax in de eigen Kuip van het kastje naar de muur en had zelfs nog een grotere score neer kunnen zetten. De ongekende afstraffing in De Klassieker domineert logischerwijs de ochtendkranten en ook Van Hanegem doet zijn zegje over het duel in Rotterdam-Zuid.

De Kromme zag veel gelijkenissen tussen ‘het Feyenoord dat Ajax van de mat veegde’ en het team uit het eerste seizoen van Slot in De Kuip. “Ze joegen als gekken op de Ajacieden en die vroegen zich al snel af: ‘Hoe komen we deze middag door tegen deze wervelwind?’ Feyenoord was zoveel beter, het was leuk om te zien hoe ze speelden.”

“Dit was weer echt een hoog niveau. Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato, Branco van den Boomen. Ze kregen de tijd niet, verspeelden de bal en zagen korte tijd later de 1-0, 2-0 en 5-0 achter de keeper liggen”, vervolgt de Feyenoord-legende, die Ajax ‘onthutsend slecht’ vond.

Van Hanegem heeft van meerdere spelers genoten in De Kuip. Met name van Yankuba Minteh, die goed was voor twee doelpunten en een assist. “Bart Nieuwkoop gaf het goede voorbeeld en vloog er bovenop. Igor Paixão is weer de speler die hij vorig seizoen was, zijn 1-0 was prachtig.”

“Mensen kunnen blijven mopperen op Minteh, maar ik zit op het puntje van mijn stoel bij hem. Hij verdedigt op het allerhoogste tempo en hij blijft zijn man opzoeken. Natuurlijk maakt hij nog weleens de verkeerde keuze. Nou en? Bij Manchester United maken alle spelers bijna de hele wedstrijd de verkeerde keuzes en daar doen we net of Erik ten Hag gewoon een beetje tijd nodig heeft.”

Van Hanegem heeft wel ietwat kritiek op Santiago Gimenez, die tegen Ajax niet tot scoren kwam. “Die gaat dan geïrriteerd het veld af na een terechte wissel, terwijl hij na elke misser de fans zijn naam hoort zingen. Nergens ter wereld zal hij zo veel steun voelen. En het gaat niet om Gimenez, maar om Feyenoord.”

