Ajax trekt aan het langste eind in Klassieker dankzij Gravenberch

Zondag, 17 januari 2021 om 18:40 • Yanick Vos • Laatste update: 18:47

Ajax heeft zondagavond drie punten overgehouden aan de wedstrijd tegen Feyenoord. De Klassieker werd beslist door een doelpunt van Ryan Gravenberch in de 22ste minuut: 1-0. De ploeg van trainer Dick Advocaat kreeg meerdere kansen om de stand gelijk te trekken en leek zelfs te scoren via Nicolai Jörgensen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. De Rotterdammers kregen genoeg kansen op de gelijkmaker, maar beloonden zichzelf niet. Waar Feyenoord in punten op gelijke hoogte had kunnen komen met Ajax, is het gat tussen de koploper en de nummer vier van de Eredivisie nu zes punten.

Erik ten Hag sprak vooraf de verwachting uit dat Feyenoord de ruimtes klein zou proberen te houden en het Ajax was dat de bal zou hebben en op zoek moest naar de openingen. Die voorspelling kwam volledig uit in een Klassieker waarin de thuisploeg vanaf de eerste minuut de controle had. Feyenoord kwam in het eerste halfuur nauwelijks aan voetballen toe; de thuisploeg dicteerde en deelde in aanvallend opzicht in de openingsfase een paar speldenprikjes uit. Het openingsdoelpunt van Ryan Gravenberch in de 22ste minuut kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Waar Jurriën Timber, die net als tegen FC Twente de voorkeur kreeg boven Perr Schuurs in het hart van de verdediging, veelvuldig mocht indribbelen, was het nu de beurt aan Daley Blind. De linkspoot wist Sébastien Haller in te spelen in de punt van de aanval, die op zijn beurt Gravenberch vond. De Ajacied kapte Feyenoord-verdediger Marcos Senesi uit op de rand van het strafschopgebied en passeerde Nick Marsman in de linkerhoek.

Na een halfuur spelen kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. Waar Ajax in de eerste 25 minuten liefst 73 procent balbezit had, werd het team van Ten Hag wat meer achteruitgedrongen. Feyenoord schudde het schroom van zich af en ging op jacht naar de gelijkmaker. Ridgeciano Haps kreeg uit het niets een enorme kans op de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Steven Berghuis, die hem met een fraaie steekbal vrij voor André Onana zette. Oog in oog met de Ajax-keeper wist Haps niet te scoren. Op slag van rust was het Jens Toornstra die voor gevaar zorgde. Hij dook op de rechterflank op in het strafschopgebied van de Amsterdammers en schoot hard in het zijnet. Even daarvoor moest Marsman aan de andere kant van het veld in actie komen na een kopbal van Haller. De Feyenoord-keeper plukte de bal met gemak uit de kruising. Ajax wist verder amper kansen te creëren. In balbezet speelde het team van Ten Hag bij vlagen slordig, waardoor het niet tot uitgespeelde kansen kwam.

Ondanks dat Ajax met een voorsprong de kleedkamer opzocht na 45 minuten spelen, kreeg het toch nog een tegenvaller te verwerken. Gravenberch raakte in de slotfase van de eerste helft gebleseerd en kwam in de tweede helft niet terug; de doelpuntenmaker werd vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. Het uitvallen van Gravenberch is slecht nieuws voor Ten Hag, die drie dagen voor het bekerduel met AZ ook nog niet kon beschikken over Mohammed Kudus. Na de thee zochten beide ploegen de aanval. Feyenoord was in de vijftigste minuut dreigend vanuit de counter, maar Berghuis speelde het niet goed uit en liet op die manier een grote kans verloren gaan. Aan de andere kant van het veld werd een inzet van Ekkelenkamp onschadelijk gemaakt. Het spel golfde op en neer, meer dan in de eerste helft het geval was. Doordat beide ploegen slordig waren in de eindfase van de passing bleven grote kansen uit.

Feyenoord kreeg steeds meer het gevoel dat er wat te halen viel in de Johan Cruijff ArenA. Ajax slaagde er maar niet in om door te drukken, terwijl de bezoekers vaak met gemak het hele veld konden oversteken. Dat leidde in de 58ste minuut tot een grote kans voor Berghuis. De aanvoerder zette de aanval zelf op en kon na een combinatie met Nicolai Jörgensen en Toornstra afdrukken vanaf de rand van het strafschopgebied. Zijn inzet ging een paar centimeter naast het doel van Onana. Een minuut later onstnapte Feyenoord aan de 2-0 toen Haller zijn voet net niet genoeg tegen de bal kon zetten na een voorzet van Tadic. Waar Feyenoord onsnapte aan een grotere voorsprong, was het Ajax dat een halfuur voor tijd onstnapte aan de gelijkmaker. Jörgensen scoorde, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat Toornstra buitenspel stond. Ajax kon vers bloed gebruiken en dat kwam er met het inbrengen van Perr Schuurs en Zakaria Labyad, die de vervangers waren van respectievelijk Noussair Mazraoui en Antony.

Met de verse krachten binnen de lijnen kreeg Ajax licht de overhand, zonder dat de thuisploeg tot grote kansen kwam. De grootste kans was voor Berghuis, die vanuit een vrije schietkans voor de tweede keer deze wedstrijd zijn vizier niet op scherp had staan. De buitenspeler schoot na een combinatie met Tyrell Malacia centimers naast, daar waar Onana aan de grond genageld stond. In de slotfase hing de gelijkmaker in de lucht. Ajax kon in aanvallend opzicht geen vuist meer maken, terwijl Advocaat in de slotfase Lucas Pratto nog binnen de lijnen bracht als vervanger van Mark Diemers. Met een extra aanvaller binnen de lijnen hoopte Feyenoord een punt uit het vuur te slepen. Diep in blessuretijd kreeg Leroy Fer dé kans op de gelijkmaker. Onana was echter alert en bracht redding. Even later raakte invaller Luis Sinisterra zelfs nog de lat. De Rotterdammers drongen aan tot aan de laatste seconde, maar Ajax bleef overeind en houdt de drie punten in eigen huis.