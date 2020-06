Sneijder wordt ‘persona non grata’: ‘Valse honden zijn niet te vertrouwen’

Wesley Sneijder maakte negen jaar deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en beleefde in het begin van deze eeuw zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Sinds zijn pensioen als voetballer lijkt de voormalige spelmaker zich echter meer te identificeren met het uit zijn geboortestad afkomstige FC Utrecht en dit is in het verkeerde keelgat geschoten bij de F-Side.

“In 2007 nam hij afscheid en vertrok naar Real Madrid, als dank heeft hij nog een schitterend afscheidscadeau gegeven in de vorm van een filmpje. We droegen hem op handen en gunden hem alle successen van de wereld, en hoopte dat hij een grote ster in Europa zou worden. Dat werd ‘ie.”, reageert de harde kern van Ajax in een statement op zijn website. “Na het einde van zijn carrière, gaat zijn wijf (Yolanthe Cabau, red.) ervandoor, raakt ‘ie aan de fles, en begint hij zich samen met zijn broertjes te bemoeien met zijn geboortewijk Ondiep en die k*tclub die daar speelt”, vervolgt de F-Side echter.

“Ook is meneer ineens FC Utreg-fan, doet popie jopie in de Galgenwaard, hangt allerlei prullaria op van zijn successen in zijn carrière behalve die van Ajax. Dat mag namelijk niet van de Utregse tyfuslijers die op de Bunnikside week in week uit zitten te janken dat er twee vlaggen in al die jaren van hun gestolen zijn en daar nog steeds niet overheen zijn. Is ‘ie al vergeten dat ‘ie in de jaren dat ie bij ons speelde vaak bedreigd is door deze Utregters, ook zijn familie was niet veilig?”

Dat Sneijder van plan is om zijn afscheidswedstrijden in Utrecht te laten spelen, valt eveneens niet in goede aarde bij de supporters van zijn voormalige werkgever: “Hij heeft er nog nooit gespeeld. Heeft lak aan de club die hem de kansen en opleiding heeft gegeven! Heeft schijt aan de supporters die hem in het begin van zijn loopbaan gesteund hebben! Kortom hij slaat het begin van zijn succes over! Als klap op de vuurpijl, schreeuwt hij voor de bekerwedstrijd tegen Ajax: ‘We gaan ze sloooopuhhh, UUUUUtreg!’

De F-Side spreekt dan ook van ‘minachting’ richting de Ajax-fans: “Deze bovenstaande feiten, maken jou nou tot een persona non grata boven de N201. Wij begrijpen nu des te meer waarom Yolanthe je eruit heeft geflikkerd. Valse honden zijn namelijk niet te vertrouwen. Wes, de tyfus voor je en veel succes dit seizoen in Europa met UUUtreg.” De afscheidswedstrijd van Sneijder zou in eerste instantie op 3 juni plaatsvinden in de Galgenwaard, maar is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Doordat FC Utrecht op de vijfde plek in de Eredivisie eindigde en de finale om de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord werd geschrapt, spelen de Domstedelingen naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen geen Europees voetbal.