Manchester United is bereid om iedereen te verkopen, behalve deze drie spelers

Manchester United maakt zich op voor een grote schoonmaak. Waar Manchester Evening News eerder al tien namen noemde die Old Trafford mogen verlaten komende zomer, doet het gerenommeerde The Telegraph er nog een schepje bovenop.

Volgens de Engelse krant mogen nagenoeg alle spelers vertrekken. Alleen een transfer voor Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo en Rasmus Højlund is absoluut onbespreekbaar.

Zelfs Marcus Rashford is wellicht bezig aan zijn laatste seizoen in Manchester. De 26-jarige buitenspeler verdient zo’n 380.000 euro per week en heeft nog een contract tot medio 2028.

Paris Saint-Germain toonde eerder interesse in Rashford en zijn op zoek naar een vervanger voor Kylian Mbappé, maar het salaris en transfersom kan een obstakel vormen voor een overstap van de Engelsman.

Manchester United speelt komend seizoen hoogstwaarschijnlijk geen Champions League-voetbal en kan dus niet zoveel geld uitgeven. Wel gaan Brandon Williams, Anthony Martial en Raphaël Varane transfervrij vertrekken, waardoor er wat geld vrijkomt voor versterkingen.

Daarnaast wil de club onder leiding van nieuwe mede-eigenaar INEOS graag budget vrijmaken door Mason Greenwood, Jadon Sancho en Antony te verkopen.

Tot slot hoopt Sir Jim Ratcliffe afscheid te nemen van Casemiro. De 32-jarige Braziliaan heeft een contract tot medio 2026 en verdient 260.000 euro per week. Manchester United hoopt dat een Saudi-Arabische club zich gaat melden voor de voormalig speler van Real Madrid.



