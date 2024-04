Spaans talent op proef bij Feyenoord; ook Ajax en Barcelona tonen interesse

Feyenoord heeft onlangs het negentienjarige talent Ihab Goudani op proef gehad, zo meldt L’Équipe-journalist Loïc Tanzi op X. De Rotterdammers krijgen echter stevige concurrentie. De aanvallende middenvelder was naar verluidt de afgelopen dagen ook op stage in Spanje bij Athletic Club.

Goudani beschikt naast de Spaanse ook over de Marokkaanse nationaliteit. Hij staat sinds dit seizoen onder contract bij 93 Bobigny, dat op het vierde niveau van Frankrijk uitkomt.

Namens de Onder 19 kan Goudani dit seizoen indrukwekkende statistieken overleggen: in 24 duels was hij goed voor liefst 17 goals en 12 assists. Daarmee heeft hij de interesse gewekt van de nodige clubs. Voor Feyenoord en Athletic Club was het zelfs aanleiding om hem enkele dagen op proef te nemen.

Volgens het Franse Foot Mercato zijn zij niet de enige clubs die de talentvolle Goudani op de radar hebben staan. Zo worden onder meer Ajax, Anderlecht, FC Barcelona en Paris Saint-Germain genoemd.

Goudani speelde eerder in de jeugdopleiding van het Franse Racing CFF, het Italiaanse Pisa en vervolgens weer in Frankrijk bij JA Drancy.

De tiener wordt door Foot Mercato omschreven als een veelzijdige speler die zowel op de vleugels als aanvallende middenvelder uit de voeten kan.

Así juega Ihab Goudani El Baraka, atacante pretendido por el Athletic Club ???? pic.twitter.com/YoHHj4tHdj — Athletic Xtra (@AthleticXtra) April 29, 2024

