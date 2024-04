Oranje-opponent Frankrijk ziet basisspeler op tijd herstellen voor EK 2024

Mike Maignan lijkt het EK van komende zomer toch te gaan halen. De Franse doelman raakte tijdens de warming-up voorafgaand aan het duel met Juventus (0-0) geblesseerd aan zijn lies en kon die wedstrijd niet in actie komen namens AC Milan.

De Fransen hielden hun hart vast toen zij het nieuws over Maignan lazen. Het EK begint namelijk al over zes weken en Maignan is de eerste keuze onder de lat van bondscoach Didier Deschamps.

Toch lijkt de blessure mee te vallen. RMC Sport schrijft dinsdagmorgen dat de Milan-goalie een MRI-scan heeft ondergaan. De scan heeft geen ernstige blessure laten zien, waardoor Maignan als het goed is mee kan reizen naar Duitsland.

Mocht Maignan het eindtoernooi toch niet redden, dan kiest Deschamps vrijwel zeker voor Brice Samba (RC Lens) of Alphonse Aréola (West Ham United).

Frankrijk neemt het tijdens het EK komende zomer in de groepsfase op tegen respectievelijk Oostenrijk, Nederland en Polen.

Maignan komt uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en speelde tot dusver veertien interlands voor Les Bleus.

In 2021 werd hij voor vijftien miljoen euro door Milan overgenomen van LOSC Lille. Inmiddels is hij niet meer uit de basis van i Rossoneri weg te denken. In 2022 werd hij kampioen van Italië.



