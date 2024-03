Sneijder is lyrisch en wijst FC Barcelona op ideale opvolger van Xavi

Wesley Sneijder ziet in Thiago Motta de ideale opvolger van Xavi bij FC Barcelona. De voormalig middenvelder speelde bij Inter samen met de huidige trainer van Bologna en denkt dat zijn oude ploeggenoot over de kwaliteiten beschikt om bij een topclub in te stappen.

"Hij doet het fantastisch. Bij Bologna lopen ze echt met hem weg", is Sneijder dinsdagavond in de Champions League-uitzending van RTL7 rondom het duel in de achtste finale tussen Barcelona en Napoli lyrisch over de pas 41-jarige Motta.

Sneijder maakte Motta bij Inter drie jaar lang van dichtbij mee. "Het was een ondergewaardeerde speler. Als we wonnen, lag het volgens alles en iedereen nooit aan hem. Maar als speler kon hij al de wedstrijd lezen en de lijnen uitzetten. En dat doet hij nu weer als trainer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Motta en Sneijder veroverden met Inter de Champions League in 2010. De Italiaan met Braziliaanse roots sloot nadien zijn loopbaan af bij Paris Saint-Germain. "Bij PSG zijn ze nog steeds helemaal lyrisch over hem", laat Sneijder nog maar eens weten hoe hoog hij Motta heeft zitten.

"Daar zijn ze nog steeds op zoek naar een speler als Motta. Nou, ga die maar eens zoeken", zo besluit Sneijder zijn lofzang op de oefenmeester van Bologna, de huidige nummer vier in de Serie A.

Motta als trainer

Motta koerst met Bologna, waar hij medio 2022 in dienst trad, dus af op een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Hiervoor trainde de voormalig middenvelder Spezia, Genoa en het Onder 19-elftal van PSG.

Opvolging Xavi

Moet Barcelona bij Thiago Motta aankloppen? Ja Nee Stem Moet Barcelona bij Thiago Motta aankloppen? Ja 57% Nee 43% Totaal aantal stemmen: 218 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Over de opvolging van Xavi bij Barcelona zijn al geruime tijd de nodige geruchten. Onder meer Hansi Flick (clubloos), Thomas Tuchel (Bayern München), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Luis Enrique (PSG) en Míchel (Girona) zijn in verband gebracht met de Catalanen.