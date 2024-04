Perez: ‘Vorig jaar wilde Man United hem hebben, nu gaat niemand hem halen’

Kenneth Perez verwacht dat Justin Bijlow komend seizoen nog steeds onder contract staat bij Feyenoord. Dat zou inhouden dat concurrent Timon Wellenreuther bezig is aan zijn laatste maanden in De Kuip.

Wellenreuther zag Bijlow onlangs terugkeren in de selectie van Feyenoord, nadat de Oranje-international er maandenlang uitlag vanwege een spierscheuring.

Waar de Duitse sluitpost als vervanger een uitstekende indruk maakte bij de Rotterdammers, moest hij afgelopen donderdag toezien hoe Bijlow zijn plek onder de lat terugkreeg van trainer Arne Slot.

De concurrentie onder de lat bij Feyenoord komt ook ter sprake bij Voetbalpraat van ESPN. Journalist Freek Jansen van Voetbal International verwacht dat Bijlow óf Wellenreuther na dit seizoen uit De Kuip vertrekt. “Dat wordt duizend procent Wellenreuther”, reageert Perez.

Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels, die eveneens aanwezig is in het praatprogramma, verbaast zich over de uitspraak van de Deense analist. “Als je nu moet kiezen op welke keeper je volgend seizoen bouwt, dan kies je toch voor Wellenreuther?”

“Voor de toekomst bouw je toch op Bijlow?”, stelt Perez. “Dat is toch een keeper waar ze altijd veel vertrouwen in gehad hebben? Het enige wat je op Bijlow kan aanmerken, is zijn fysiek. Maar daarom hebben ze er goed aan gedaan om een hele goede tweede keeper te halen. Dat moeten ze weer doen.”

Perez denkt ook dat Wellenreuther door zijn recente goede prestaties op dit moment beter in de markt ligt. “Bijlow levert nu nul op, denk ik. Er is nu geen club die over Bijlow denkt... Vorig jaar was er sprake van Manchester United. Dan heb je het over veel geld. Nu is er niemand die Bijlow gaat halen, dus dan is het logisch dat ze hem behouden.”

