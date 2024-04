Driessen weet waarom Alex Kroes Ajax-collega Van Praag niets kwalijk neemt

Alex Kroes keerde vorige week donderdag bij Ajax terug als technisch directeur. Hij zal daardoor weer samen moeten werken met RvC-voorzitter Michael van Praag, die Kroes eerder juist op non-actief stelde en definitief afscheid van hem wilde nemen. Valentijn Driessen lijkt te weten waarom dit geen belemmering is voor Kroes.

Kroes begon in maart als algemeen directeur bij de Amsterdamse club, maar werd twee weken later door de Raad van Commissarissen geschorst. Hem werd verweten te handelen met voorkennis, daar hij vlak voor zijn officiële aanstelling aandelen kocht in de club. Vervolgens liet Van Praag zich meerdere malen hard uit over Kroes en sloot hij een terugkeer van hem bij Ajax uit.

Hoewel Van Praag onder druk van de bestuursraad, die 73 procent van de aandelen vertegenwoordigt, Kroes in een andere rol (titulair technisch directeur) alsnog terughaalde en dus diep door het stof ging, verwijt Kroes hem niks. “Nee, Michael had op dat moment zijn informatie en heeft daarnaar gehandeld”, zei Kroes bij de Amsterdamse stadszender AT5.

Voor Driessen komt het niet als een verrassing dat Kroes naar buiten toe aangeeft dat hij Van Praag niets kwalijk neemt. “Dat doet hij natuurlijk omdat hij zo graag bij Ajax wil werken”, zegt de journalist in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Dan moeten ze wel samen door één deur.”

“Als Kroes zou zeggen dat hij Van Praag wél verschillende dingen kwalijk neemt, dan heb je gelijk de poppen aan het dansen. Is er dan nog een vruchtbare grond om samen te werken? Die is er dan niet”, geeft Driessen aan. “Kroes heeft gewoon eieren voor zijn geld gekozen, omdat hij zo graag bij Ajax wil werken. Of dat te maken heeft met zijn Ajax-verleden, een bepaalde status of dat hij geld kan verdienen, dat weet ik niet. Maar normaal gesproken zou je zeggen: ‘Met zo’n man als Van Praag wil ik niet meer werken.’”

“Kroes gaat daar niet over, hè”, haakt Mike Verweij vervolgens in. “Het is de bestuursraad die eventueel de voltallige RvC weg kan sturen.”

“Maar Kroes gaat wel over zijn eigen functie, of hij wel of niet wil blijven bij Ajax”, reageert Driessen.

Volgens Verweij heeft Van Praag een ‘ontsnappingsluikje’ gebruikt bij het opheffen van de schorsing van Kroes. “Van Praag zei bij de schorsing van Kroes dat hij niet terug kon keren als algemeen directeur. Nu roept Van Praag dat het wel mogelijk was in een andere rol, als titulair technisch directeur.”

