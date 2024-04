Dick Advocaat oppert functie die Wesley Sneijder bij Ajax kan bekleden

Dick Advocaat vraagt zich af waarom Wesley Sneijder geen functie krijgt binnen Ajax, zo laat hij merken bij Veronica Offside. De coach denkt om meerdere redenen dat Sneijder geschikt zou zijn als technisch eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA.

Het gaat bij het programma over het gat dat is ontstaan nu Alex Kroes is geschorst door de RvC van Ajax. De algemeen directeur zou zich, in samenwerking met Kelvin de Lang en Marijn Beuker, gaan buigen over het technische beleid van de Amsterdammers.

Hugo Borst, eveneens te gast in het programma van Wilfred Genee, vraagt aan Advocaat of de trainer zichzelf niet geschikt acht voor een rol bij Ajax. Advocaat reageert ontkennend, maar oppert wel een andere naam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"We hadden het over onze vriend Sneijder", begint de voormalig bondscoach van Oranje zijn verhaal. "Dat is een jongen die verbaal zeer sterk is, heel veel relaties heeft, maar je hoort en ziet hem niet."

"Dat zou een fantastische man zijn. Waarom zou (Marc, red.) Overmars het wel kunnen en hij niet?", vraagt Advocaat zich hard op af. Borst vraagt nogmaals of de bondscoach van Curaçao Sneijder 'in een td-rol' ziet.

"Ja, zeker", antwoordt de oefenmeester met overtuiging. "Eerder dat dan als trainer."

Kroes als td

Eerder op de maandag trad Mike Verweij naar buiten met het nieuws dat er binnen Ajax een groep mensen is die Kroes gaan ziet terugkeren. Aangezien een rol als algemeen directeur inmiddels van de baan lijkt, zou Kroes wellicht een andere functie in de Johan Cruijff ArenA kunnen bekleden.

"Dan kun je denken aan het technisch directeurschap, waarbij iemand anders algemeen directeur zal moeten worden. Al dan niet ad-interim", aldus Verweij in podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als je dat doet, dan niet als statutair, maar als titulair directeur. Dan heb je ook een goed verhaal naar je stakeholders met de sponsoren voorop. Want ik denk dat sommige sponsoren het niet heel prettig zullen vinden als hij alsnog algemeen directeur wordt alsof er niks gebeurd is. Want er is natuurlijk wel iets gebeurd: hij is oliedom geweest", besluit Verweij.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties