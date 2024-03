Kritiek op analyse van Wesley Sneijder: ‘Heeft zijn witte bril weer meegenomen’

FC Barcelona-trainer Xavi is dolblij met het bereiken van de kwartfinale van de Champions League, zo liet de Spaanse oefenmeester dinsdagavond blijken tijdens het persmoment na afloop. Xavi deelde daarbij complimenten uit aan Pau Cubarsí, de zeventienjarige verdediger die in Estadi Olímpic Lluís Companys moeiteloos overeind bleef tegen Napoli-topspits Victor Osimhen.

Na de 1-1 in Napels vorige maand was Barça dinsdag in eigen huis met 3-1 te sterk voor het elftal van trainer Francesco Calzona. Een trotse Xavi haalde na afloop zijn gelijk bij de aanwezige Spaanse media. “De ploeg heeft al zijn energie in deze wedstrijd gestoken. Op veel momenten hadden we de controle. Ik zei toch dat de spelers stappen gingen zetten na de aankondiging dat ik ga stoppen?”

“Niemand geloofde dat”, ging Xavi verder. “Men dacht dat ik de controle over de kleedkamer zou verliezen. We hebben veel kritiek gekregen, maar dit team heeft laten zien mee te kunnen doen in Europa. We zitten in de kwartfinale. Voor het eerst in vier jaar!” Oranje-international Frenkie de Jong ontbrak dinsdag nog bij Barcelona vanwege zijn enkelblessure.

Bij afwezigheid van De Jong zag Xavi zijn pupil Cubarsí uitblinken. “Cubarsí wordt nergens nerveus van. Hij is heel kalm, maar brutaal aan de bal. Het is fantastisch om hem te zien spelen.” De Spaanse jeugdinternational, die zijn twaalfde wedstrijd in de hoofdmacht van Barça speelde, werd zelfs uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd.

Het tienertalent zelf reageerde tevreden op de bijzondere titel. “Dit is een van de mooiste dagen uit mijn leven. Ik ben heel blij met deze wedstrijd. Ik houd ervan om te voetballen van achteruit, dat heb ik heel mijn leven gedaan. Ik geef altijd 100 procent in elk duel”, aldus Cubarsí, die overigens niet de enige tiener was in de basiself van Xavi. Ook Lamine Yamal (16) stond aan de aftrap en liet een uitstekende indruk achter.

Kritische Sneijder

Wesley Sneijder , voormalig middenvelder van Real Madrid , was als analist bijminder te spreken over het spel van Barcelona. “De statistieken maken niet uit, ik heb de wedstrijd toch gekeken? Ik heb gezien dat Napoli de grootste kansen heeft gehad. Ik vind het geen overtuigende overwinning van Barcelona.”

Op X zorgt het fragment met Sneijder voor boze reacties van Nederlandse Barça-fans, die hem eerder al betichtten van partijdige analyses. “Wesley heeft zijn witte bril weer meegenomen zeg, man man man”, aldus een gebruiker. Ook een ander haakt in. “Wat een stom gelul van Sneijder, pannenkoek.” Sneijder speelde tussen 2007 en 2009 voor Real Madrid. Met de Koninklijke legde hij in 2008 beslag op de Spaanse landstitel.

