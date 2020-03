PSV vindt opvolger van Faber: ‘Hij stond bovenaan onze lijst’

PSV heeft een nieuwe trainer gevonden voor aankomend seizoen. De Eindhovenaren melden woensdagochtend via de officiële kanalen dat Roger Schmidt aankomende zomer het stokje overneemt van interim-trainer Ernest Faber. De 52-jarige Duitse oefenmeester heeft zich voor twee jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

De aanstelling van Schmidt komt niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien het Eindhovens Dagblad eerder op de woensdag al wist te melden dat de oefenmeester nadrukkelijk in beeld was. “Roger stond bovenaan onze lijst en we zijn er ontzettend blij mee dat hij voor PSV gekozen heeft”, benadrukt technisch manager John de Jong via de clubkanalen.

Schmidt werkte in het verleden bij onder meer Red Bull Salzburg, waarmee hij in 2014 verantwoordelijk was voor de pijnlijke Europa League-uitschakeling van Ajax, en Bayer Leverkusen. Zijn laatste werkgever was het Chinese Beijing Guoan, waar hij in juli vorig jaar op straat werd gezet. “Vanaf het eerste gesprek had ik een prettig gevoel bij PSV”, reageert Schmidt op zijn nieuwe uitdaging. “Natuurlijk kende ik de club beroepshalve, maar ik had geen specifieke kennis van de filosofie. Tijdens de vele gesprekken met Toon Gerbrands en John de Jong kreeg ik een goed beeld van de manier van werken en besefte ik steeds nadrukkelijk dat de visie van PSV op topvoetbal bij me past.”

De Jong kwam bij Schmidt uit vanwege de speelstijl die de trainer voorstaat. De technisch manager legt uit dat PSV ‘graag de baas wil zijn op het veld’: "Roger denkt daar hetzelfde over. In mijn tijd als scout heb ik zijn Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen vaak zien spelen. Dat maakte telkens weer indruk op me. De energie waarmee die ploegen op zoek gingen naar het doel van de tegenstander, dat is echt mooi om te zien.”

PSV zet bovendien in op de ontwikkeling van talenten en denkt daarmee in Schmidt een medestander te hebben gevonden: “Bij Salzburg maakte hij ruimte voor Sadio Mané, bij Leverkusen liet hij Kai Havertz als zestienjarige debuteren en werden andere jonge Duitse talenten als Benjamin Henrichs, Jonathan Tah en Julian Brandt international omdat hij ze als tieners opstelde in de Bundesliga. Roger zit er hetzelfde in als PSV: goed genoeg, is oud genoeg. Kwaliteit is leidend, niet leeftijd”, vervolgt De Jong.

Schmidt zal met de 44-jarige Jörn Wolf zelf een assistent meenemen naar PSV. De twee werkten in het verleden al samen bij Leverkusen en Beijing Guoan. Wat dit betekent voor de huidige assistenten Boudewijn Zenden, Adil Ramzi en René Eijkelkamp is vooralsnog niet duidelijk. Faber keert na dit seizoen terug in zijn oorspronkelijke rol van Hoofd Jeugdopleiding.