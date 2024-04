Sporting Portugal deelt Benfica en Schmidt zeer gevoelige tik uit in titelstrijd

De derby van Lissabon tussen Sporting Portugal en Benfica is zaterdagavond ten prooi gevallen aan Sporting. De ploeg van trainer Rúben Amorim was in de blessuretijd te sterk door een heerlijke goal van Geny Catamo: 2-1. Fredrik Aursnes zag in de slotfase een indirecte rode kaart. Het verschil op de ranglijst is opgelopen naar vier punten. Sporting heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Het was lang geleden dat de belangen zo groot waren rond de Derby de Lisboa. Voorafgaand aan het duel tussen de twee stadgenoten was het verschil op de ranglijst slechts één punt in het voordeel van Sporting. De winnaar zou dus verzekerd zijn van de koppositie.

Sporting was zich bewust van de impact van het duel ging voortvarend van start. Binnen een minuut had de thuisploeg de score al geopend. Pedro Gonçalves ging goed door aan de linkerkant en kreeg de bal met wat geluk bij Catamo: 1-0.

????????! Wat een begin! ?? Droomstart voor Sporting Lissabon, dat binnen ?? ???????????? (!) op voorsprong komt tegen stadsgenoot Benfica. Het stadion gaat los! ???#ZiggoSport #LigaPortugal #SCPSLB pic.twitter.com/2mC8XmfHSy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2024

Bij Sporting schreeuwden ze na een half uur spelen om een rode kaart, toen Ángel Di María tegen Gonçalves aan liep en de buitenspeler van Sporting daarbij naar de grond ging. De slaande beweging was voor de dienstdoende arbiter onvoldoende voor een rode kaart.

Benfica kwam naarmate de eerste helft vorderde beter in het spel en trok de stand op slag van rust gelijk via Alexander Bah. De verdediger kwam bij de tweede paal invliegen om een vrije trap van Di María binnen te koppen: 1-1.

???????? ?????????? ?? Sporting deelt een enorme dreun uit aan Benfica in de strijd om het Portugese kampioenschap door in blessuretijd de 2-1 te maken. Weer is het Geny Catamo ????#ZiggoSport #LigaPortugal #SCPSLB pic.twitter.com/hdvGLM0AIw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2024

Na rust golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen kansen om het duel naar zich toe te trekken. Namen Sporting was Viktor Gyökeres dicht bij de winnende treffer. De Zweedse doelpuntenmachine schoot echter snoeihard op de lat.

Aan de andere kant leek David Neres Benfica aan de drie punten te helpen. De voormalig Ajacied ging knap om doelman Franco Israel heen, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Sebastian Coates.

Terwijl het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, trok Sporting in de blessuretijd alsnog aan het langste eind. Een hoekschop schoot door richting de tweede paal, waar Catamo de bal controleerde en schitterend raak schoot in de verre kruising.

Bij de thuisploeg deed Jeremiah St. Juste de gehele wedstrijd mee. Orkun Kökçü begon op de bank bij Benfica en mocht in de blessuretijd nog een paar minuten opdraven van Roger Schmidt. Voor Benfica wacht de dubbele ontmoeting met Olympique Marseille in de Europa League. Sporting is bekerfinalist en lijkt er dus met de titel vandoor te gaan.

