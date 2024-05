Koopmeiners heeft geen basisplek nodig om goud waard te zijn voor Atalanta

Teun Koopmeiners was maandagavond goud waard voor Atalanta. De Nederlander moest op de bank beginnen tegen hekkensluiter Salernitana, maar schoot een kwartier na zijn entree al de 1-2 tegen de touwen. 1-2 bleek ook de eindstand. Daarmee blijft Atalanta volop in de race om een Champions League-ticket.

Er is nog genoeg om voor te spelen voor Atalanta. Vóór maandag stond het op 57 punten, drie punten achter nummer vijf AS Roma, dat ingehaald moet worden voor een Champions League-ticket. Atalanta had echter twee duels minder gespeeld, en moest onder meer nog op bezoek bij de hekkensluiter.

Die weerde zich uiterst kranig tegen de bezoekers uit Bergamo. Ze kwamen zelfs op voorsprong. Met zeventien minuten op de klok stuurde Emanuel Vignato ploeggenoot Loum Tchaouna op randje buitenspel weg, en de Franse aanvaller mikte precies langs Atlanta-sluitpost Marco Carnesecchi: 1-0.

???? ????????! Teun Koopmeiners ?? Ook als invaller is de Nederlander enorm belangrijk voor Atalanta met deze lekkere schuiver! ?????#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaAtalanta pic.twitter.com/xfThZutIWy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 6, 2024

Pas na de entree van Koopmeiners ging het beter lopen. De 21-voudig Oranje-international speelde een glansrol bij de gelijkmaker.

Koopmeiners gaf een prachtige bal op Mario Pasalic, die met het hoofd klaarlegde voor Gianluca Scamacca. Voor de voormalig PEC Zwolle-spits was het een koud kunstje om binnen te werken: 1-1.

De Atalanta-fans waren Koopmeiners al dankbaar, maar na minuut 63 al helemaal. De middenvelder kreeg de bal met fortuin voor zijn voeten, twijfelde niet, en schoof kiezelhard langs de aan de grond genagelde Vincenzo Fiorillo.

Salernitana kwam de treffer niet meer te boven, waardoor Atalanta op doelsaldo over Roma heen klimt (+25 tegenover +20). Marten de Roon speelde de hele wedstrijd namens Atalanta, terwijl Mitchel Bakker negentig minuten op de bank bleef.

