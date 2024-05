NEC mag dankzij heerlijke goals Chery nog altijd hopen op vijfde plek

NEC heeft maandagavond gedaan wat het moest doen om in de race te blijven om plek vijf in de Eredivisie. Op bezoek bij Excelsior kwam de ploeg van Rogier Meijer amper in gevaar, waardoor de twee heerlijke doelpunten van Tjaronn Chery en een treffer van Rober González genoeg waren voor een driepunter: 0-3.

De Kralingers begonnen het duel met twee wijzigingen ten opzichte van het gelijkspel op bezoek bij Ajax vorige week (2-2). Troy Parrott en Ciss Sandra moesten destijds vanaf het begin toekijken, maar startten tegen NEC.

De Nijmegenaren moesten noodgedwongen een keeperswissel doorvoeren. Jasper Cillessen was ziek en ontbrak. Robin Roefs verving de Oranje-international.

De eerste helft in het Van Donge & De Roo Stadion kende bijzonder weinig spektakel. De formatie van Marinus Dijkhuizen werd gevaarlijk via Parrott die net naast schoot, terwijl NEC niet meer produceerde dan een kopbal van Bram Nuytinck in de handen van Stijn van Gassel.

Na een kwartier in het tweede bedrijf kwam het duel alsnog op gang. Het startschot was een prachtige treffer van Chery, die vanaf een meter of 25 Van Gassel verschalkte op heerlijke wijze: 0-1.

Slechts een paar minuten later gooide diezelfde Chery de wedstrijd in het slot. De tweede treffer van de Surinamer was iets minder fraai, maar nog steeds mooi. Een voorzet van Youri Baas werd door Chery in één keer op de pantoffel genomen: 0-2.

Dat Excelsior maandag geen resultaat ging halen, was vanaf minuut 72 zeker. Verdediger Siebe Horemans moest het veld verlaten na een een felle charge op het been van Dirk Proper. Met tien man werd de missie voor de Rotterdammers nagenoeg onmogelijk.

In de blessuretijd gooide González nog wat zout in de Excelsior-wonden door op aangeven van Proper de 0-3 op het bord te zetten. Door de overwinning komt NEC op twee punten van de vijfde plek - momenteel bezet door Ajax - die aan het einde van de rit recht geeft op de voorrondes van de Europa League. De huidige zesde plaats betekent play-offs om Conference League-voetbal.

Excelsior neemt plek zestien over RKC Waalwijk, dat eerder dit weekend met 0-5 over Heracles heen walste. De met degradatie bedreigde Kralingers hebben een achterstand van twee punten op de veilige vijftiende plaats.

