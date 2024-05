‘Antony beledigt Ten Hag in groepschat van Man United met drie woorden’

Antony riskeert bij Manchester United een schorsing voor de rest van het seizoen, zo meldt het Braziliaanse Globo Sport. De 24-jarige rechtsbuiten zou zich in de groepschat van de selectie beledigend hebben uitgelaten over zijn manager Erik ten Hag.

Ten Hag zou door Antony 'bald egg head' zijn genoemd, letterlijk vertaald: kaal ei-hoofd. De Nederlandse coach denkt naar verluidt na over een schorsing voor de Braziliaan.

Een teamgenoot van Antony zou een screenshot van de groepschat aan Ten Hag hebben laten zien. Mason Mount wordt door Globo Sport aangewezen als de mogelijke 'snitch'.

Ten Hag zit met Manchester United in de hoek waar de klappen vallen. Maandag gingen the Red Devils, die kampen met een ongekende blessuregolf, pijnlijk onderuit bij Crystal Palace. Het werd op Selhurst Park liefst 4-0.

Antony speelde het eerste uur mee bij Manchester United, maar kon geen potten breken. Ten Hag bracht Sofyan Amrabat in plaats van Antony, die in 2022 op nadrukkelijk aandringen van de coach voor 95 miljoen euro werd overgenomen van Ajax.

Ten Hag staat volgens BILD in de concrete belangstelling van Bayern München, dat op zoek is naar een opvolger van Thomas Tuchel. Bayern zou inmiddels officieel contact hebben opgenomen met Ten Hag, die tussen 2013 en 2015 coach was van het beloftenteam van der Rekordmeister.

