Manchester United wordt vernederd en gaat keihard onderuit bij Palace

Manchester United is maandagavond tegen een keiharde afstraffing op bezoek bij Crystal Palace aangelopen. De formatie van Erik ten Hag kwam amper voor in het stuk en moest het beschamende totaal van vier treffers incasseren: 4-0. Door de nederlaag raakt plaatsing voor Europees voetbal enigszins uit zicht voor Manchester United.

Zoals zo vaak dit seizoen moest Ten Hag improviseren in zijn defensie. De manager beschikte maandag over slechts één centrale verdediger: Jonny Evans. De van een blessure terugkerende Noord-Ier vormde het hart van de defensie met controleur Casemiro. Op het middenveld was er bij afwezigheid van Bruno Fernandes een basisplek voor Mason Mount, die voor het eerst sinds oktober 2023 aan de aftrap van een Premier League-duel verscheen.

Het duurde niet lang totdat Manchester United-doelman André Onana moest vissen, al viel de Kameroener weinig te verwijten. Michael Olise, die afgelopen week nog maar weer eens aan een overstap naar Old Trafford werd gelinkt, ontving de bal net over de middenlijn en rekende af met Kobbie Mainoo. Vervolgens kon de Fransman zonder aangepakt te worden zich een weg banen richting het strafschopgebied van Manchester United, waar bij met een bekeken schot raak schoot: 1-0.

United ???? ?????????????????????? ?? Olise begint aan een solo en wordt door niemand aangepakt ?? ?? Viaplay én op Viaplay TV#ViaplayVoetbal #PremierLeague #CRYMUN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 6, 2024

Op het middenveld verloren the Red Devils vijf minuten voor rust veel te makkelijk de bal, waarna Palace met één pass in schotpositie kwam. Chris Richards vond Jean-Philippe Mateta, die hard raakschoot: 2-0. Met die stand gingen beide ploegen aan de thee.

Snel na rust dacht Manchester United iets terug te doen, maar de goal van Casemiro werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Niet lang daarna ging het andermaal mis voor the Mancunians. Een voorzet vanaf rechts bereikte niet zijn doel, maar belandde per abuis voor de voeten van verdediger Tyrick Mitchell, voor wie afronden een koud kunstje was: 3-0.

Na een dik uur spelen was de beschamende afstraffing voor de formatie van Ten Hag compleet. Casemiro liet zich de bal op de eigen achterlijn veel te simpel afsnoepen door Daniel Muñoz, die een volledig vrijgelaten Olise inspeelde op de rand van de zestien. De linkspoot schoot in de korte bovenhoek voortreffelijk raak: 4-0.

Over negentig minuten creëerde Manchester United bar weinig en dus was de nederlaag bepaald niet onterecht. Ten Hag raakt door de oorwassing achterop in de strijd om Europees voetbal. Met drie speelronden te gaan heeft Manchester United een achterstand van twee punten op nummer zes Newcastle United, terwijl Chelsea op doelsaldo boven the Red Devils staat.

