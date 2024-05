Mogelijke opvolger Slot spreekt zich uit: ‘Lastig nee zeggen tegen Feyenoord’

De aanstaande transfer van Arne Slot naar Liverpool zorgt er al enige tijd voor dat de geruchtenmolen omtrent zijn opvolging op volle toeren draait. Een van de namen die veelvuldig genoemd wordt is die van Dick Schreuder, die tegenover het Algemeen Dagblad laat weten het 'lastig' zou vinden om Feyenoord een nee te verkopen. "Maar dat geldt voor elke top 3-club in Nederland."

Het lijkt een kwestie van tijd totdat Slot, Feyenoord of Liverpool de overgang van de trainer naar Engeland officieel communiceert. Naar verluidt ligt er reeds een akkoord over zowel de te betalen transfersom als de verbintenis die Slot gaat tekenen.

Feyenoord moet dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en komt in die zoektocht mogelijk uit bij Schreuder. De broer van Alfred promoveerde afgelopen weekend met CD Castellón naar het tweede niveau van Spanje en wordt geroemd om zijn aanvallende speelstijl.

In gesprek met het AD gaat hij in op de geruchten omtrent zijn naam. "Ik heb me daar heel erg van afgezonderd. Omdat ik hier mijn werk goed wil doen. Maar op den duur ontkwam ik er niet meer aan", aldus Schreuder.

"Er begonnen steeds meer mensen uit Nederland mij dat soort berichten te sturen. Zoals er in Spanje ook belangstelling voor mij is. Dat doet je goed, natuurlijk. Maar ik voel me gewoon enorm goed hier, bij deze club."

De oefenmeester krijgt vervolgens de vraag hoe moeilijk het zou zijn om 'nee' te zeggen as Feyenoord zich bij hem meldt. "Dat is natuurlijk heel lastig", reageert Schreuder. "Maar dat geldt voor elke top 3-club in Nederland. Of welke club dan ook. En wat komt, dat komt. Maar op dit moment is het allemaal niet aan de orde. Daarom gaan we hier nog eerst rustig door."

Schreuder is in Spanje bezig aan zijn tweede avontuur als hoofdtrainer in het profvoetbal. Voor de zomer van 2023 stond hij aan het roer bij PEC Zwolle, waarmee hij promotie naar de Eredivisie realiseerde.

