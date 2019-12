PSV maakt einde aan samenwerking met Mark van Bommel

Mark van Bommel is niet langer de trainer van PSV, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend. PSV laat weten dat ‘de maar voortdurende serie van negatieve resultaten de basis van dat besluit vormt’. De 3-1 nederlaag tegen Feyenoord van zondagmiddag heeft het lot van Van Bommel uiteindelijk bezegeld, waardoor er na anderhalf jaar een einde komt aan zijn hoofdtrainerschap in Eindhoven.

“Het verval is te groot en PSV-onwaardig. De wedstrijden zijn de meetmomenten, maar het proces er omheen is ook bepalend. We monitoren dat intensief. PSV is een club waar we elkaar proberen te helpen en ondersteunen. Dat is ook in de voorbije maanden zo geweest. Het clubbelang heeft altijd voorop gestaan De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd. We hebben er met z’n allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt”, zo laat algemeen directeur Toon Gerbrands, die onlangs al zei dat de clubleiding de 'situatie per week zou bekijken', weten op de website van PSV.

De reactie van Mark van Bommel op zijn naar nu blijkt laatste wedstrijd als trainer van PSV.

PSV meldt tegelijkertijd dat het besluit maandagmiddag verder zal worden toegelicht. Op dat moment zal tevens de tijdelijke opvolger van Van Bommel bekend worden gemaakt. Volgens De Telegraaf neemt hoofd jeugdopleidingen Ernest Faber tot de winterstop het stokje over bij de Eindhovenaren. In de komende week staan er voor PSV nog wedstrijden tegen GVVV (uit, TOTO KNVB Beker) en PEC Zwolle (thuis, competitie) op het programma.

Van Bommel werd in de zomer van 2018 aangesteld als trainer van PSV, na het vertrek van Phillip Cocu. Vorig seizoen gingen de Eindhovenaren nog uitermate sterk van start onder zijn leiding, maar uiteindelijk moest de landstitel aan Ajax gelaten worden. Deze jaargang ging PSV in de competitie nog sterk van start, al viel er op het Europese podium al snel een tegenvaller te verwerken. FC Basel versperde al in de tweede voorronde de weg naar de Champions League, waarna wel de Europa League gehaald werd.

Een groep met Sporting Portugal, Rosenborg BK en LASK Linz werd echter niet overleefd, waardoor PSV na de winterstop niet Europees actief is. Ook in de Eredivisie kwam er de afgelopen tijd zand in de motor. Van de laatste twaalf officiële wedstrijden werden er slechts twee gewonnen, tegen sc Heerenveen (2-1) en Fortuna Sittard (5-0). Mede daardoor bedraagt de achterstand op koploper Ajax momenteel tien punten voor PSV, dat de vierde plaats op de ranglijst bezet. De 3-1 nederlaag op bezoek bij Feyenoord vormde uiteindelijk de druppel voor de clubleiding van PSV.