Mark van Bommel verliest met Royal Antwerp na oliedomme rode kaart Wijndal

Mark van Bommel is zaterdag met zijn Royal Antwerp FC tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. In de eerste ronde van de play-offs in de Belgische Pro League werd het tegen Anderlecht na een oliedomme rode kaart van Owen Wijndal 1-0.

Bijzonderheden:

In een uitverkocht Lotto Park werden de fans in de eerste helft niet verwend. Bij Royal Antwerp had Van Bommel plaats in de basisopstelling voor Wijndal, Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp, maar tot echte kansen kwamen zij niet. Het eerste moment van opschudding kwam vlak voor rust, toen Wijndal zich van zijn slechtste kant liet zien en ex-PSV’er Thorgan Hazard een kopstoot gaf. De linksback van Antwerp kreeg na ingrijpen van de VAR direct rood.

Na rust profiteerde Anderlecht van het personele overwicht. Via een doelpunt van Killian Sardella kwam de thuisploeg op voorsprong. In de slotfase dacht Anderlecht nog aan een strafschop, maar na ingrijpen van de VAR werd Royal Antwerp dat bespaard. De overwinning kwam voor Anderlecht niet meer in gevaar. Antwerp blijft hierdoor steken op 26 punten. Anderlecht springt door de zege naar 35 punten.

Overtreding óf ????????????????????? ?? Owen Wijndal is gefrustreerd en geeft Thorgan Hazard ervan langs. Zeg het maar: is de rode kaart terecht of niet? ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDANT pic.twitter.com/VLpNBkAGZV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

Anderlecht - Royal Antwerp FC 1-0

52’ 1-0 Killian Sardella (assist: Mario Stroeykens)