Antwerp lijdt recordverlies in het Belgisch voetbal en komt met statement

Royal Antwerp FC zit in financieel zwaar weer. De club, waar onder meer Mark van Bommel en Marc Overmars werkzaam zijn, leed in het seizoen 2022/23 een verlies van liefst 46,4 miljoen euro. Nooit eerder kende een Belgische club zo'n negatief resultaat.

De rode cijfers zijn vooral het gevolg van de stijgende kosten. In totaal bedroegen de kosten 112 miljoen euro, zo melden Belgische media. De club was onder meer veel geld kwijt aan beloningen als gevolg van de landstitel en de gewonnen beker.

Waar de lonen en bezoldigingen met 20 miljoen euro stegen van 38,4 naar 58,4 miljoen euro, stegen de opbrengsten minder hard. Het lijkt er echter niet op dat Antwerp zich heel veel zorgen hoeft te maken, daar eigenaar Paul Gheysens garant staat.

Goala BV - een vennootschap van de West-Vlaamse projectontwikkelaar en ondernemer - heeft een schuld van ruim 19 miljoen euro kwijtgescholden aan de club, onder voorwaarde dat de club verbetering laat zien in de toekomst.

Uit de jaarrekening blijkt dat eind vorige maand nog een kapitaalverhoging van 46,8 miljoen euro heeft plaatsgevonden. Daarbij was een onmiddellijke inbreng van ruim 10 miljoen euro in natura en een geldinbreng van 36 miljoen euro.

De dieprode cijfers van Antwerp geven deels een vertekend beeld, daar de balans er komend seizoen een stuk beter uit komt te zien. De inkomsten uit de Champions League (30 miljoen euro), plus de verkoop van Gaston Ávila (12 miljoen euro) en Arthur Vermeeren (18 miljoen euro) brachten het nodige geld in het laatje.

Statement

Zaterdag kwam Antwerp met een verklaring naar aanleiding van het nieuws over de financiële situatie van de club. "Het is al meermaals toegelicht dat de club in een overgangsfase zit die momenteel een versnelling hoger schakelt. De omschakeling om minder afhankelijk te worden van de eigenaar en naar een zelfbedruipend model te evolueren kost tijd en brengt de nodige moeilijkheden met zich mee", is er onder meer te lezen.

"De familie Gheysens heeft de voorbije jaren met een duidelijk doel geïnvesteerd – de club op het juiste moment onafhankelijk laten worden – en blijft ook nu ondersteunen. Het liet de club toe om te kunnen versnellen en heeft op die manier voor een goede basis gezorgd van waaruit vandaag verder kan gebouwd worden aan een financieel stabiele toekomst."

"Er staat weer een mooie, sterke club met nationale uitstraling. Met de enorme ontwikkeling van de jeugdacademie, de recente integratie van een heel aantal jongeren in de A-kern, de sportieve successen van jeugdteams op buitenlandse toernooien en de transfer van Arthur (Vermeeren, red.) als orgelpunt, kan RAFC nu ook beschikken over een solide basis", klinkt het hoopvol.

