‘Mark van Bommel in beeld om trainer te worden bij Italiaanse grootmacht’

Het heeft er alle schijn van dat AC Milan na het lopende seizoen verder gaat zonder trainer Stefano Pioli. De oefenmeester heeft in Italië een contract tot medio 2025, maar onder meer Fabrizio Romano meldt dat Milan aan het einde van de huidige jaargang afscheid neemt van Pioli. Volgens Tuttosport is een Nederlander in beeld als opvolger.

"Het plan van AC Milan is duidelijk: de verwachting is dat Stefano Pioli aan het einde van het seizoen ontslagen wordt", schrijft Romano op X. "De formele stappen richting een ontslag van de manager worden in de komende weken gezet."

Daarmee komt er een einde aan een dienstverband van bijna vijf seizoenen. Pioli werd in oktober 2019 aangesteld als de vervanger van Marco Giampaolo, die slechts zeven wedstrijden aan het roer stond bij Milan. Daarvoor was clubicoon Gennaro Gattuso de hoofdtrainer.

Onder leiding van Pioli sleepte Milan één prijs in de wacht. In het seizoen 2021/22 werden i Rossoneri voor het eerst in elf jaar tijd landskampioen.

De huidige jaargang sluit Milan hoogstwaarschijnlijk af als de nummer twee van de Serie A. Koploper Inter heeft een ruime voorsprong en kan in de komende speelronde het kampioenschap veiligstellen, terwijl nummer drie Juventus een achterstand van vijf punten heeft, ondanks dat het een wedstrijd meer speelde dan Milan.

Opvolger

De geruchtenmolen omtrent de opvolging van Pioli draait reeds op volle toeren. Al langere tijd worden Lille OSC-trainer Paulo Fonseca en de transfervrije Julen Lopetegui aan Milan gelinkt.

Tuttosport voegt daar nu de naam van een Nederlander aan toe. Mark van Bommel, oud-speler van de Milanezen en huidig trainer van Royal Antwerp, zou op de nominatie staan om het stokje van Pioli over te nemen. De voormalig middenvelder heeft in België nog een contract tot medio 2025.

