Verweij: ‘Als Ajax naast iedereen grijpt, is dat een gigantisch goede kandidaat’

Mike Verweij bespreekt de mogelijke opvolgers van John van 't Schip en sluit niet uit dat Marcel Keizer terugkeert bij Ajax. De geboren Amsterdammer werkte als hoofdcoach al eerder in de Johan Cruijff ArenA. Keizer werd in december 2017 na een serie teleurstellende resultaten ontslagen.

"Ik denk dat als Ajax naast iedereen grijpt, dat Marcel Keizer ook een gigantisch goede kandidaat voor Ajax zou zijn", werpt Verweij vrijdag op in Kick-off van De Telegraaf. "Hij werd door Donny van de Beek en Matthijs de Ligt geprezen om hoe hij met dat leed (van Abdelhak Nouri, red.) is omgegaan."

Keizer was hoofdtrainer bij Ajax toen Nouri in juli 2017 in Oostenrijk een hartstilstand kreeg tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. De middenvelder werd gereanimeerd op het veld, maar hield desondanks blijvende hersenschade over als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer tijdens de hartstilstand.

"Keizer werd eigenlijk vermorzeld door de machtsstrijd in de top van Ajax", vult Valentijn Driessen zijn collega aan. "Er stonden twee groepen tegenover elkaar en hij zat daar precies middenin. En daar is hij slachtoffer van geworden. Ik zou ook dolgraag willen dat Keizer terugkeert naar Nederland."

Presentator Pim Sedee werpt op dat ook Frank de Boer trainer was van Ajax toen het op bestuurlijk vlak onrustig was. "Het is nooit zo geweest dat de ene ploeg wél Frank de Boer wilde en de andere niet. Die is nooit vermorzeld, zoals Valentijn zegt. Maar Marcel Keizer had Marc Ovemars (voormalig directeur voetbalzaken, red.) niet mee."

"Dat is toch wel handig als je dat op dat moment hebt. En tussen Overmars en Dennis Bergkamp boterde het al niet. Dus ja, dat werd gewoon een ordinair machtsspelletje", aldus de Ajax-watcher van De Telegraaf.

De Boer was ruim vijf seizoenen als trainer verbonden aan Ajax en won in die periode vier landstitels. De clubloze coach sprak onlangs met SBS6 over een mogelijke terugkeer als hoofdtrainer. "Dat weet ik niet. Als ze willen praten, dan kan dat altijd", aldus de 53-jarige oefenmeester. "Dat heb ik al vaker gezegd. We zien het wel. Wat ik nu doe bevalt me ook hartstikke goed."

"Ik weet dat Ajax nog altijd heel diep in mijn hart zit. En als ze me nodig hebben, zal ik in ieder geval gaan luisteren. En dan zien we het wel", zo kreeg de clubleiding van de Amsterdamse club te horen uit de mond van De Boer.

