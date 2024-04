Schuldenlast van Vitesse bekend: problemen blijken nog groter dan gedacht

De financiële problemen van Vitesse blijken nog groter dan gedacht. De totale schuldenlast van de Arnhemse club is opgelopen tot maar liefst 18,9 miljoen euro, zo blijkt uit stukken die de club heeft overlegd aan de rechtbank Gelderland. Dat bedrag zal naar verwachting de komende periode alleen maar oplopen.

De grootste schuld heeft Vitesse bij de Amerikaanse investeerder Coley Parry, die een bedrag van 14,3 miljoen euro van de club verlangt. Dat zal de komende periode door boeteclausules en rente alleen nog maar verder oplopen. Verder heeft Vitesse nog een schuld van 3,1 miljoen euro aan 150 zogenaamde handelscrediteuren en een belastingschuld van 1,45 miljoen euro, die op korte termijn zal stijgen naar 2 miljoen euro.

Door de rechtbank wordt gezegd dat ‘Vitesse op dit moment het voordeel van de twijfel geniet'. De rechtbank heeft geconstateerd dat Vitesse afhankelijk is van incidentele baten en giften en in de regel een negatieve exploitatie heeft, waardoor het uiterst onzeker is dat Vitesse zal slagen in zijn opzet.

Vitesse bevindt zich momenteel in een zogenaamde WHOA-procedure. Bij zo'n WHOA-procedure, die speciaal voor noodlijdende bedrijven in het leven is geroepen, wordt er een herstructureringsdeskundige aangesteld om de schulden van het bedrijf te gaan saneren. Deze procedure was een cruciaal aspect van het reddingsplan van de Arnhemmers. Uit de formulering van de rechter blijkt, dat er twijfel bestaat of dit van toepassing is op Vitesse.

ADO Den Haag en VVV-Venlo wisten in het verleden faillissement af te wenden door gebruik te maken van dezelfde procedure. Ook MVV startte eerder deze maand de WHOA-procedure op, zo bevestigden de Limburgers via de eigen kanalen.

In de komende week zal blijken of de WHOA-procedure uitkomst zal bieden in de situatie van Vitesse en of er een levensvatbare onderneming uit voort kan komen. Daarom dient de herstructureringsdeskundige te onderzoeken of er incidentele baten en giften beschikbaar zijn om de herstructurering van Vitesse te ondersteunen.

Vitesse kreeg vorige week van de licentiecommissie van de KNVB liefst achttien punten aftrek in de Eredivisie en is daarmee in één klap gedegradeerd. Als Vitesse de proflicentie weet te behouden, zal het volgend seizoen via de Keuken Kampioen Divisie een weg terug naar de Eredivisie moeten vinden.

