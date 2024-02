Sibon noemt beste tegenstander die hij had: ‘Niet normaal, zo indrukwekkend’

Het PSV van Peter Bosz doet in vele opzichten denken aan het PSV uit het seizoen 2004/05. Ook toen domineerden de Eindhovenaren de Eredivisie en werd de halve finale van de Champions League gehaald. Een van de spelers die destijds onderdeel uitmaakte van dat succes was Gerald Sibon. Voetbalzone zocht de oud-spits op.

Het PSV uit het seizoen 2004/05 was schier ongenaakbaar. In de Eredivisie werd met een straatlengte voorsprong op Ajax de landstitel gevierd en in de Champions League wachtte een dubbele clash met AC Milan. Sibon, die bij PSV vooral als pinchhitter fungeerde, denkt er nog vaak aan terug.

“We hebben daar prachtige tijden meegemaakt", vertelt de oud-aanvaller. "We hadden een leuke groep, allemaal gezellige gasten. "De kern was Nederlands, met een mix van Brazilianen, Koreanen en links en rechts wat 'tropische' jongens. Dat paste heel goed bij elkaar."

Ook nu beschikt PSV over een opvallend sterke en brede selectie. De ziekenboeg zat meerdere keren vol met blessures bij onder meer Armel Bella-Kotchap, Joey Veerman en Noa Lang, maar toch zijn de mannen van Bosz onverstoorbaar en nog altijd ongeslagen in de Eredivisie dit seizoen.

Het gemakt waarmee de selectie een blessure opvangt doet Sibon denken aan zijn tijd bij PSV. “Hoe PSV dit seizoen voor de dag komt, was bij ons ook het geval. Een grote groep die allemaal wel konden spelen. Was er een keer iemand niet, dan kon de ander er zo in.”

Dat de voorbereiding niet altijd een voorbode is voor de rest van het seizoen bleek dat seizoen wel. “De voorbereiding was superslecht", weet Sibon nog. "Maar daarna wonnen we alles. We hadden met Cocu een hele goede aanvoerder. Een geweldig goede speler die ons allemaal een stapje extra liet zetten."

"Je ziet dat als je als collectief opereert, je best ver kan komen. Wij speelden in de halve finale van de Champions League en wonnen de titel met overmacht. Daar zijn een aantal mooie transfers uit voortgekomen. Mark van Bommel ging naar Barcelona, Johann Vogel naar AC Milan en Ji-Sung Park vertrok naar Manchester United."

Moeilijkste tegenstander

De moeilijkste tegenstander die Sibon ooit heeft getroffen zat ook in dat team. De Braziliaan Alex. Menig Eredivisie-spits was in die periode niet opgewassen tegen, zoals de bijnaam van de Braziliaan luidde. “Daar stond ik dus elke training tegenover", verzucht Sibon nog altijd.

"Dat was niet normaal. Het was echt een tank. Het leek allemaal traag en niet gepolijst, maar het was altijd net genoeg. Dat was zo indrukwekkend. Ik heb twee jaar tegen hem mogen trainen en in die periode heb ik hem één keer in de maling kunnen nemen. Voor de rest kon ik de bal inleveren en hoefde ik mij niks in mijn hoofd te halen."

Van de huidige selectie is Sibon het meest gecharmeerd van Jerdy Schouten. “Het gemak waarmee hij speelt, het overzicht en de rust... Hij laat het er zo gemakkelijk uitzien. Alles gaat naar dezelfde kleur en vooruit, dat is best lekker. Veerman krijgt terecht complimenten voor de risicovollere passes, maar de degelijkheid van Schouten is echt knap. Dat had Cocu ook."

