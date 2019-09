Donyell Malen doet oude club Ajax pijn met late gelijkmaker

De topper tussen PSV en Ajax in Eindhoven heeft zondag geen winnaar opgeleverd. De bezoekers kwamen na iets meer dan een uur spelen wel op voorsprong dankzij Quincy Promes, maar slaagden er niet in om deze voordelige marge vast te houden. Donyell Malen deed zijn oude club ruim tien minuten voor tijd namelijk pijn met de gelijkmaker, waardoor de twee rivalen genoegen moesten nemen met een 1-1 eindstand. De Amsterdammers en de Eindhovenaren blijven daardoor met veertien punten gedeeld bovenaan staan, al heeft Ajax wel een beter doelsaldo. Vitesse heeft eveneens veertien punten bij elkaar gespeeld.

Mark van Bommel voerde met het inbrengen van Michal Sadílek in de plaats van Olivier Boscagli één wijziging door ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Sporting Portugal van afgelopen donderdag, terwijl Ajax met dezelfde elf van start ging als in het Champions League-duel met Lille OSC. Donny van de Beek was wel weer fit aan Amsterdamse kant, maar verscheen niet aan de aftrap. Aan de kant van de thuisploeg hield Jorrit Hendrix de eveneens weer herstelde Érick Gutiérrez op de bank.

Michal Sadílek kreeg de voorkeur boven Olivier Boscagli.

De bezoekers trokken in het eerste kwartier van het treffen het initiatief naar zich toe, al was het eerste schot tussen de palen via Mohamed Ihattaren wel voor PSV. De thuisploeg kwam daarna wat meer in het spel voor, maar moest ondanks een aantal ogenschijnlijk gevaarlijke uitbraken de beste kansen van het eerste bedrijf wel aan Ajax laten. Na een zwakke uittrap van Jeroen Zoet kreeg David Neres de kans om uit te halen, maar zijn poging werd door de doelman uit de korte hoek gehouden. Zoet zat er een paar minuten later ook goed bij toen Nicolás Tagliafico Ihattaren aftroefde in de zestien en de bal op doel schoot.

De grootste kansen van het eerste bedrijf waren in de laatste ruime vijf minuten voor rust echter voor Promes en Dusan Tadic. Eerstgenoemde had na een goede combinatie met Tadic de bal voor het intikken, maar stuurde zijn schot uiteindelijk naast het vijandelijke doel. Tadic zorgde in de blessuretijd nog voor gevaar toen hij Timo Baumgartl met een knappe actie het bos instuurde en zijn schot uiteindelijk via Zoet over de achterlijn zag gaan. Tijdens de felle openingsfase van de tweede helft liet ook PSV zich weer in aanvallend opzicht zien, maar doordat Bruma langs de bal heen maaide en een schot van Hendrix werd geblokt leidde dat niet tot een penibele situatie voor doelman André Onana.

Quincy Promes zette Ajax na een uur spelen op voorsprong.

Aan de overkant kon Zoet opgelucht ademhalen toen Ziyech de bal voor zijn doel langs schoot en hij even later zelf met een stijlvolle zweefduik een kopbal van Joël Veltman uit een corner onder zijn lat wegtikte. Onana moest daarna ook in actie komen bij een vrije trap van Ihattaren, die door de Kameroener maar net uit de rechterbovenhoek gehaald kon worden. Van de Beek leek een paar minuten na die vrije trap zijn rentree te maken, maar de speler die eigenlijk plek moest maken voor de middenvelder zorgde juist op dat moment voor de eerste treffer van de middag. Na een aanval over rechts belandde de bal via Tadic voor de voeten van Promes, die het leer vervolgens in de linkerbenedenhoek langs Zoet schoot.

PSV deed bijna meteen wat terug via Ihattaren en Bruma, nadat eerstgenoemde een aantal tegenstanders voorbij speelde en vervolgens zijn ploeggenoot aan de andere kant van het strafschopgebied vond. De instormende Portugees schoot de bal echter naast het doel van Onana. Van de Beek kwam daarna alsnog binnen de lijnen voor Neres, terwijl Van Bommel Boscagli en Cody Gakpo inbracht. Die laatste speelde dik tien minuten voor het einde van de wedstrijd een hoofdrol bij de gelijkmaker toen hij Malen wegstuurde en de man in vorm Onana kansloos liet met een schuiver. Grote kansen in de slotfase bleven daarna uit, waardoor de twee titelkandidaten gelijk op blijven gaan in de Eredivisie.