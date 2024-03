Donny van de Beek terug naar Ajax? Estelle Bergkamp reageert voor de camera

Estelle Bergkamp sluit een terugkeer van Donny van de Beek naar Ajax niet uit. De dochter van Dennis Bergkamp, die al jaren samen is met 26-jarige middenvelder, werd voor de camera van De Telegraaf gevraagd naar de toekomst van haar vriend. “Nederland is altijd leuk, maar we zijn nu ook heel gelukkig in het buitenland”, aldus Bergkamp, die twee kinderen heeft met Van de Beek.

Bergkamp en Van de Beek verwelkomden in februari hun tweede kindje. “We zijn superblij dat we een nieuwe aanwinst hebben in ons gezin. Een jongetje genaamd Navy, hij is nu vijf weken oud. Lomée is echt een trotse grote zus.”

Bergkamp krijgt ook de vraag hoe het met Van de Beek gaat. “Met Donny gaat het ook heel goed. We zijn heel gelukkig en hebben een fijn en mooi gezin. Op dit moment genieten we heel erg van elkaar en onze kinderen.”

Vervolgens wordt er gevraagd naar de huidige situatie van Van de Beek bij Eintracht Frankfurt. “Het is wat het is. Donny doet keihard zijn best, zoals hij altijd doet. Daar heb ik alleen maar bewondering voor. We zien in de toekomst wel wat er nog meer op ons pad komt.” Het lijkt erop dat de Duitse club de optie tot koop van 15 miljoen euro in het huurcontract van Van de Beek met Manchester United niet gaat lichten.

Om die reden krijgt Bergkamp de vraag of een terugkeer naar Amsterdam tot de opties behoort. “Wie weet. Nederland is natuurlijk altijd leuk, maar we zijn nu ook heel gelukkig in het buitenland. Dus we zien wel hoe dat in de toekomst gaat.”

Na afloop van dit seizoen keert Van de Beek in principe terug naar Manchester United, waar hij nog tot medio 2025 vastligt. Waar de marktwaarde van de middenvelder op zijn piek (december 2019) werd geschat op 55 miljoen euro, is de rechtspoot volgens Transfermarkt inmiddels nog maar 7 miljoen euro waard.

Van de Beek speelde sinds zijn komst begin januari pas 320 minuten namens Eintracht Frankfurt, verdeeld over zes optredens. In drie van de laatste zes wedstrijden die de Duitsers speelden zat Van de Beek zonder speelminuten bij de wedstrijdselectie. Scoren of assists afleveren deed hij nog niet in Duitsland.

