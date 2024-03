Donny van de Beek terug naar Ajax? ‘Ik zou dat helemaal niet gek vinden’

Het wil nog niet helemaal vlotten met Donny van de Beek bij Eintracht Frankfurt. De Duitsers huren de 26-jarige middenvelder tot het einde van dit seizoen van Manchester United, met een aankoopoptie van 15 miljoen euro. Tot dusver lijkt het onwaarschijnlijk dat die clausule gelicht gaat worden, waardoor Van de Beek onderwerp van gesprek is in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.

Indien Eintracht Frankfurt besluit de optie tot koop te laten varen, keert Van de Beek komende zomer terug naar Manchester. Op Old Trafford ligt de negentienvoudig international van Oranje nog tot medio 2025 vast.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Van de Beek op 9 miljoen euro, waardoor een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA niet meer zo onwaarschijnlijk lijkt als in een eerder stadium.

Presentator Pim Sedee heeft op ‘verschillende sites’ gelezen dat Van de Beek in beeld zou kunnen komen bij Ajax. Journalist Mike Verweij bevestigt dat nieuws niet, maar denkt wel mee. “Dan zou dat in een soort revalidatietraject moeten zijn, want Donny van de Beek heeft heel lang weinig gespeeld.”

Verweij denkt dat een fitte Van de Beek nog altijd van waarde kan zijn bij Ajax. “Misschien is Donny van de Beek wel net zo’n speler als heel veel Bodø/Glimt-spelers. Die alleen bij een bepaalde club kunnen functioneren.” De journalist ziet wel een voordeel voor de rechtspoot indien hij terugkeert naar Ajax. “Misschien hoeft hij in de Eredivisie minder fit te zijn dan in de Bundesliga of Premier League.”

“Als hij fit is en als Ajax de tijd neemt om hem klaar te stomen voor het eerste, dan zou het misschien niet eens zo’n hele gekke aanwinst zijn. Voor hem is het bij Manchester United wel een vervelend verhaal geworden”, concludeert Verweij.

Collega-journalist Marcel van der Kraan denkt ook dat Van de Beek zich kan herpakken bij Ajax. “Sommige spelers horen gewoon bij een bepaalde club thuis. Van de Beek was natuurlijk wel een echte Ajax-speler en ik zou het ook helemaal niet gek vinden als hij zou terugkeren.”

Ajax pikte Van de Beek in 2008 op bij de Veensche Boys uit zijn geboorteplaats Nijkerkerveen. In Amsterdam doorliep de middenvelder de gehele jeugdopleiding, alvorens hij doorbrak in de hoofdmacht. In 175 officiële wedstrijden namens Ajax was Van de Beek goed voor 41 doelpunten en 34 assists. Met Ajax won hij alle Nederlandse prijzen.

Van de Beek kwam dit seizoen pas 323 minuten in actie namens Eintracht Frankfurt en Manchester United, verdeeld over 7 optredens. Zijn laatste bijdrage aan een officieel doelpunt dateert van 22 mei 2022, toen hij als Everton-huurling scoorde tijdens een 5-1 nederlaag op bezoek bij Arsenal.

