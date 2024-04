Donny van de Beek besproken bij Ajax, maar hij wordt niet als versterking gezien

Donny van de Beek wordt binnen Ajax niet als versterking gezien. De middenvelder van Manchester United werd afgelopen winter bestudeerd door de clubleiding in Amsterdam, maar hij werd te licht bevonden om terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA, zo meldt Ajax Showtime.

Maandag maakte Fussball.news bekend dat de kans groot is dat Eintracht Frankfurt niet verder gaat met Van de Beek. De huidige nummer zes van de Bundesliga huurt de middenvelder momenteel van Manchester United en heeft een koopoptie bedongen, maar die lijkt niet te worden gelicht.

Volgens de berichtgeving keert Van de Beek dus vrijwel zeker terugkeert naar Manchester United, maar de kans op speeltijd is ook in Engeland klein. Aansluitend meldt de fansite van de Amsterdammers dat Ajax de middenvelder hoogstwaarschijnlijk niet wil terughalen.

In de afgelopen transferperiode werd bekend dat the Red Devils plannen hadden om Van de Beek te verhuren. Hoewel de huuroptie ook in Amsterdam bekend was, hapte de clubleiding niet toe. De kwaliteitsimpuls zou met het aantrekken van de negentienvoudig Oranje-international nihil zijn.

