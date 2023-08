Ajax lijkt toptarget binnen te halen; vraagtekens rondom Berghuis en Klaassen

Woensdag, 2 augustus 2023 om 06:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 06:54

De transfercarrousel draait sinds dinsdag plots overuren bij Ajax. De Amsterdammers lijken zich op zeer korte termijn te versterken met Carlos Borges en Diant Ramaj, terwijl er ook in Ian Maatsen bovengemiddelde interesse is. Ajax lijkt bovendien de strijd om Josip Sutalo te gaan winnen, weet Voetbal International. Het weekblad schrijft daarnaast dat Davy Klaassen en Steven Berghuis mogelijk deze zomer nog vertrekken.

Het was na de komst van Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic lang stil in de hoofdstad. Trainer Maurice Steijn heeft in de voorbereiding al vaker aangegeven dat er versterkingen nodig zijn, al slaagde technisch directeur Sven Mislintat er tot op heden niet in om de volgende aankopen naar Amsterdam te halen. Daar lijkt na dinsdag heel snel verandering in te komen. Borges (Manchester City) tekent vermoedelijk een dezer dagen een meerjarig contract, terwijl er met Ramaj (Eintracht Frankfurt) een mondelinge overeenkomst is gesloten. Een transfer van Maatsen (Chelsea) is nog niet zover, al volgt de club hem met bovengemiddelde interesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Amsterdammers zitten al langer achter Sutalo aan, die ook de mogelijkheid heeft om onder meer naar Fiorentina te gaan. Net als Ajax hebben de Italianen al meerdere aanbiedingen neergelegd bij Dinamo Zagreb, al lijkt Ajax nu een flink streepje voor te hebben op de concurrentie. "De deal lijkt alsnog in het voordeel van Ajax uit te vallen", schrijft Voetbal International. "Begin deze week maakten Italiaanse media melding van het feit dat Fiorentina en Napoli door zijn geschakeld naar andere verdedigers en dat is geen toeval. De Kroatische verdediger van Dinamo Zagreb lijkt nu toch echt op weg naar Ajax." Daarmee zou Ajax de vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber eindelijk binnenboord halen.

De komst van de Kroaat is echter nog geen zekerheid. Omdat Dinamo actief is in de voorronde van de Champions League, heeft Zagreb er baat bij om de transfer te vertragen. Toch rekenen bronnen rondom de speler en Ajax nog altijd op de komst van de mandekker. De mogelijke komst van het viertal spelers kan ook leiden tot een exit van enkele spelers. Zo is het niet langer uitgesloten dat grootverdieners Klaassen en Berghuis de Johan Cruijff ArenA achter zich laten deze zomer. Berghuis liet onlangs in een interview met AT5 weten zich zorgen maken over de huidige staat van Ajax. "Op dit moment is het wel zorgelijk, daar kunnen we niet omheen. Er wordt van ons verwacht dat we van elk team gaan winnen, maar op dit moment twijfel ik of we aan die verwachtingen kunnen voldoen als ik zie hoe we ervoor staan."