Inter heeft Denzel Dumfries niet nodig om Frosinone te vermorzelen

Inter kende vrijdagavond geen genade met degradatiekandidaat Frosinone: 0-5. De kampioen in de Serie A komt hierdoor op het fraaie aantal van 92 punten na 36 speelronden. Stefan de Vrij hd een basisplaats, Davy Klaassen viel in en Denzel Dumfries bleef 90 minuten op de bank. Het oppermachtige Inter sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Lazio (19 mei) en een uitwedstrijd tegen Hellas Verona (26 mei).

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inter leidde halverwege nog maar met 0-1. Davide Frattesi schoot na 20 minuten spelen raak. Het doelpuntenfestijn vond pas na rust plaats. Frattesi was na een uur spelen aangever en Marko Arnautovic de afmaker. Tajon Buchanan tilde de stand een kwartier voor tijd naar 0-3 met een bekeken schuiver in de rechterbenedenhoek.

Slechts drie minuten later deed Lautaro Martínez ook een duit in het zakje: 0-4. Het slotakkoord van de eenzijdige tweede helft werd bepaald door Marcus Thuram, die aan het einde stond van een vlotte counter van Inter. Een eclatante zege dus voor de kampioen, die nu 86 keer heeft gescoord in de Serie A en dat aantal kan verhogen in de afsluitende twee duels.

Frosinone - Inter 0-5

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

19' 0-1 Davide Frattesi60' 0-2 Marko Arnautovic (assist: Davide Frattesi)77' 0-3 Tajon Buchanan (assist: Stefano Sensi)80' 0-4 Lautaro Martínez84' 0-5 Marcus Thuram (assist: Lautaro Martínez)