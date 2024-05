FC Emmen verrast met zege op FC Dordrecht en speelt halve finale tegen NAC Breda

FC Emmen is erin geslaagd om de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs te bereiken. De ploeg van trainer Alfons Arts won met 0-1 van FC Dordrecht, wat na het 2-2 gelijkspel uit de heenwedstrijd goed genoeg was om de laatste vier te bereiken. Emmen neemt het in de halve finale op tegen NAC Breda, dat vrijdag afrekende met Roda JC Kerkrade.

Emmen zette in de openingsfase direct druk op de achterste linie van Dordrecht, dat daar niet al te goed mee wist om te gaan. Dordrecht-goalie Luca Plogmann raakte de bal totaal verkeerd na een terugspeelbal en de daaropvolgende gevaarlijke ingooi van Mike te Wierik leverde net niets op voor de bezoekers. Emmen zette daar in de openingsfase een schot, dat naast ging, van Ilias Bronkhorst tegenover.

Dordrecht was nog niet zo dominant als in de heenwedstrijd, terwijl Emmen aardig voor de dag kwam. Een prima tackle van Maikel Kieftenbeld belandde voor de voeten van Desley Ubbink, die zijn eerste minuten sinds een maand tijd niet kon bekronen met een treffer. Het schot van de middenvelder werd gekraakt door de Dordrecht-defensie.

Emmen bleef beter en probeerde het via Vicente Besuijen, wiens inzet vanaf de middenlijn over het doel van Plogmann schoot. De aanvaller scoorde niet lang geleden op precies zo'n wijze tegen MVV Maastricht, maar ditmaal dus niet. Na een goede kapbeweging van Lucas Bernadou mocht Emmen aan de volgende aanval denken. De Fransman zag zijn schot net over de goal vliegen.

Opnieuw kwam Emmen dicht bij de openingstreffer, toen Bradly van Hoeven een schot, misschien wel een voorzet, op de lat zag belanden. De rechtsbuiten toonde zich opnieuw gevaarlijk, ditmaal vloog zijn inzet via een been van de thuisploeg over. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Kieftenbeld over.

Nadat het duel vlak na rust tijdelijk gestaakt werd wegens onweer, was het Piotr Parzyszek die net naast kopte. Dordrecht kwam nadien beter in het spel en na een vlotte combinatie stuitte Shiloh 't Zand op Eric Oelschlägel. Uit een hoekschop was het opnieuw bijna raak voor Dordrecht, toen Korede Osundina zijn kopbal nog maar net gekeerd kon worden door uitblinker Oelschlägel.

De Duitse goalie van de Drenten groeide in de wedstrijd en had enkele ogenblikken na de redding op Osundina opnieuw een fraaie reflex nodig om de 1-0 te voorkomen. Ditmaal redde Oelschlägel op een schot van Antef Tsoungui.

Dordrecht werd minder en dacht al aan een verlenging, terwijl ook Emmen dat niet erg leek te vinden. Twee minuten voor tijd was daar plots Besuijen, die vanaf een meter of veertien de verre hoek vond: 0-1. In de resterende zes minuten kwam vooral Parzyszek nog dicht bij een treffer, die werd voorkomen door Plogmann.

