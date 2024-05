Reus schittert in laatste thuisduel voor Dortmund; ook Malen en Maatsen scoren

Marco Reus heeft een prachtige laatste thuiswedstrijd voor Borussia Dortmund beleefd. De technicus, clubicoon van Dortmund, speelde een fenomenale laatste wedstrijd voor zijn club en bekroonde zijn afscheidsduel voor eigen publiek met een goal en een assist op Ian Maatsen. Ook Julian Brandt en Donyell Malen waren nog trefzeker: 4-0. Reus' laatste wedstrijd voor Dortmund is de Champions League-finale op 1 juni tegen Real Madrid.

Reus maakte onlangs bekend Dortmund na dit seizoen te verlaten. In zijn twaalfjarige dienstverband voor de club kwam hij voor aanvang van de wedstrijd vanmiddag in 427 wedstrijden tot 169 goals en 130 assists. De bijna 35-jarige middenvelder is enorm geliefd bij de Dortmund-fans vanwege zijn loyaliteit. Zo weigerde hij, in tegenstelling tot onder meer Robert Lewandowski en boezemvriend Mario Götze, ooit de overstap naar Bayern München te maken.

Reus, die met een enorme tifo geerd werd, bekroonde zijn prachtige middag bijna met een prachtige vrije trap, die net naast het doel van Darmstadt-goalie Marcel Schuhen. Reus werd gezocht door zijn teamgenoten, waaronder Jadon Sancho. De Engelsman legde breed op Reus, die zijn keiharde inzet snoeihard op de lat uiteen zag spatten.

Uit een vrijwel identieke aanval – opnieuw gaf Sancho goed terug richting randje zestien – was het ditmaal Marcel Sabitzer die de bal op min of meer dezelfde manier als Reus tegen de lat roste. Het grote verschil ditmaal was dat Dortmund in balbezit bleef. Maatsen zag dat Reus om de bal vroeg en passte zijn teamgenoot dan ook aan. Reus legde de bal op zijn beurt door de benen van Tobias Kempe klaar voor Maatsen, die met een heerlijke uithaal de verre hoek vond: 1-0.

?????? ?????????????? ?? Heerlijke knal van de Nederlander die de score opent: 1-0! ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2024

Dortmund wilde zich zichtbaar revancheren voor de kansloze 3-0 nederlaag bij FSV Mainz vorige week en bleef hongerig naar doelpunten. Sabitzer probeerde het opnieuw met een prima schot van afstand, ditmaal wist Schuhen de poging van de Oostenrijker te keren. Reus lokte na een half uur een vrije trap uit op de rand van de zestien en ging zelf achter de bal staan. Zijn vrije trap bevatte precies genoeg curve en snelheid en vloog binnen in de korte hoek: 1-0.

Ook na rust was Dortmund veel te sterk voor Darmstadt. De bedrijvige Sancho trok na een aanval over links naar binnen en schoot net te ongecontroleerd, waardoor zijn poging een paar meter over vloog. Niet veel later kreeg Reus opnieuw een vrije trap, van een meter of 25 van het doel. Ditmaal probeerde Reus het in de hoek van Schuhen, die een schitterende redding nodig had om de tweede treffer van het Dortmund-icoon te voorkomen.

Invaller Malen kwam sterk binnen de lijnen en na een fraaie passeeractie aan de rechterkant van de zestien schoot hij tegen de benen van Schuhen aan. Twintig minuten voor tijd maakte Brandt alsnog de derde treffer van de middag van. De Duitser ontving een subtiel passje van Sancho en hoefde daarna alleen nog maar de verre hoek te vinden: 3-0.

Marco Reus verlaat het veld met een erehaag ! ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2024

Tien minuten voor tijd was het moment daar waar de supporters op wachten. Reus werd gewisseld en nam uitgebreid de tijd om het publiek te bedanken. Daarbovenop werd Reus met een erehaag van het van het veld begeleid. Malen maakte er vlak voor tijd zelfs 4-0 van. Nadat de Oranje-aanvaller eerst nog tegen de paal schoot, was het uit de rebound wel raak.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties