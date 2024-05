Marco Reus scoort op schitterende wijze in laatste thuiswedstrijd voor Dortmund

Marco Reus heeft zijn afscheid in het Signal Iduna Park opgeluisterd met een schitterend doelpunt. Het clubicoon neemt na twaalf jaar afscheid bij Borussia Dortmund en schoot in zijn laatste thuiswedstrijd prachtig een vrije trap binnen. Ian Maatsen maakte even eerder al de openingstreffer, waardoor Dortmund halverwege met 2-0 leidt tegen het al gedegradeerde SV Darmstadt.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Reus al geëerd met een prachtig gebaar van die Gelbe Wand. De fanatieke aanhang van Dortmund maakte een shirt met nummer 11 over de gehele tribune, wat een indrukwekkend beeld opleverde.

Reus begon ook goed aan de wedstrijd en was verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0 van Maatsen. Marcel Sabitzer schoot in eerste instantie op de lat, maar daarna kwam de bal bij Reus, die breed legde op Maatsen. De Nederlander schoot vanaf de rand van de zestien fraai raak.

Niet veel later was de hoofdrol voor Reus zelf. Dortmund kreeg een vrije trap op de rand van de zestien. Reus ging achter de bal staan en krulde die op schitterende wijze over de muur heen in de korte hoek.

In Dortmund groeide Reus uit tot een waar clubicoon, waarvoor hij in totaal meer dan 400 wedstrijden speelde. In zijn geboortestad won hij drie keer de DFB Pokal. Kampioen van Duitsland werd hij echter nooit. Op 1 juni heeft hij de kans om zijn periode bij Dortmund af te sluiten met de ultieme prijs: de Champions League.

