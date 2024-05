‘Ajax moet vrezen: Premier League-subtopper probeert Farioli-deal te kapen’

Kapers op de kust voor Ajax. Volgens Sam Cohen, een Engelse journalist, probeert Brighton & Hove Albion Francesco Farioli namelijk voor de neus van de Amsterdammers weg te roven. The Seagulls willen de Italiaan aanstellen als opvolger voor Roberto De Zerbi. Zaterdag werd bekend dat laatstgenoemde Brighton gaat verlaten.

Het had er alle schijn van dat Ajax Farioli binnen had. Voetbal International meldde zaterdag dat de Amsterdammers 'zo goed als rond' waren met de OGC Nice-trainer, die voor drie jaar zou gaan tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Nu meldt Brighton zich in de strijd. De club van Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman wil Farioli op aanraden van De Zerbi naar East Sussex halen.

EXCLUSIVE: Brighton are looking to hijack the Farioli deal, sources confirm to me this afternoon. McKenna an option but RDZ has personally advised Brighton to hire Farioli, which was appreciated. — Sam C (@SamC_reports) May 18, 2024

Ook Kieran McKenna (Ipswich Town) is in beeld bij Brighton, maar Farioli zou een streepje voor hebben. Ajax heeft echter een belangrijke troef in handen.

De Amsterdammers spelen komend seizoen Europees voetbal, iets wat Brighton niet kan zeggen. De club kan nog maximaal als tiende eindigen in de Premier League.

Het mag geen complete verrassing heten dat De Zerbi Farioli aanraadt. De twee werkten met elkaar samen bij Sassuolo, waar eerstgenoemde tussen 2018 en 2021 aan het roer stond.

De eerste twee seizoenen diende Farioli als keeperstrainer, voor hij bij Alanyaspor verder ging als assistent. Pas in maart 2021 begon hij aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bij Fatih Karagümrük.

Ajax lijkt overigens niet blind op Farioli gegokt te hebben. Journalist Valentijn Driessen meldde vrijdag in de podcast Kick-off dat de recordkampioen ook Erik ten Hag nog niet uit het hoofd heeft gezet. Ten Hag zou echter liever in Manchester blijven of 'een ander ijzer in het vuur hebben'. Driessen vermoedt dat 'dat ijzer' Bayern München betreft.

