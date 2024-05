Brighton & Hove Albion kondigt vertrek van Roberto De Zerbi aan

Roberto De Zerbi gaat Brighton & Hove Albion na komende zondag verlaten. Dat heeft de club bekendgemaakt. The Seagulls schrijven op de eigen website hun manager nog op de bank zit tegen Manchester United, en dat zijn contract met wederzijds goedvinden zal worden ontbonden. Het is nog onbekend waar De Zerbi zijn trainerscarrière vervolgt.

Het mag een verrassing genoemd worden dat Brighton het nieuws naar buiten brengt. De Zerbi had nog een tweejarig contract in East Sussex, waar naar verluidt een afkoopclausule van twaalf miljoen euro in stond.

Dat laatste wist BILD eerder op de dag te melden, in het licht van de interesse in De Zerbi. Bayern München wil de Italiaan (44) namelijk dolgraag zijn nieuwe hoofdtrainer maken.

Der Rekordmeister zou De Zerbi nu gratis kunnen binnenhalen, gezien zijn 'transfervrije status' na zondag. Brighton benoemt expliciet dat zijn succestrainer tegen Manchester United voor het laatst op de bank zit.

'Succestrainer' niet voor niets, gezien De Zerbi's prestaties in het Falmer Stadium. De oefenmeester bezorgde Brighton vorig seizoen de hoogste Premier League-klassering ooit en haalde de laatste zestien in de Europa League deze jaargang.

De Zerbi zelf spreekt van een 'moeilijk besluit'. "Het doet me erg veel pijn Brighton te verlaten, maar ik ben erg trots op wat mijn spelers en staf bereikt hebben, met de support van de fans en iedereen bij de club. We zijn overeengekomen dat mijn tijd hier stopt, zodat de club en ik verder kunnen op een manier die ons beide het beste past."

"Ik heb genoten van twee intense, uitdagende jaren. Nu weggaan geeft me tijd voor een pauze om over mijn toekomst na te kunnen denken."

