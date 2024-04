Davy Klaassen doet boekje open over vertrek bij Ajax: ‘Toen zij vertrokken...’

Davy Klaassen hoopt op een langer verblijf bij Inter, zo heeft de middenvelder gezegd in een interview met Voetbal International. Het contract van Klassen loopt komende zomer af, maar de club heeft de optie om deze met een jaar te verlengen.

Klaassen beleefde een succesvol seizoen in Milaan. Vorig weekend werd hij met Inter kampioen in een onderling duel met AC Milan (1-2). Inter werd zo voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis landskampioen en beschikt nu over twee sterren.

Zelf kwam de 31-jarige middenvelder slechts in 11 Serie A-duels aan spelen toe. Eén keer startte hij in de basis. Een doelpunt maakte hij niet en hij zette ook geen assists achter zijn naam.

Toch heeft Klaassen het naar eigen zeggen naar zijn zin in Milaan. “Ik wist dat ik niet gehaald was als basisspeler. Ik moest het hebben van blessures, maar die zijn er nauwelijks geweest. Natuurlijk wil je meer spelen, maar het zit niet in mij om moeilijk te gaan doen.”

“Binnenkort zal ik met Inter in gesprek gaan over mijn contractsituatie. Het is wel duidelijk dat ik het hier naar mijn zin heb. Het leven in Italië bevalt mij en mijn verloofde goed”, aldus Klaassen, die hoopt bij Inter te mogen blijven.

In het interview met VI wordt ook Klaassens vertrek bij Ajax besproken. “Ajax voelde al een tijdje niet meer als Ajax. Toen Tadic en Blind vertrokken, voelde het anders aan. Toen deze kans voorbij kwam, heb ik de keuze gemaakt.”

Ajax maakt momenteel een rampzalig seizoen door. De club staat vijfde in de Eredivisie en er bestaat een reële kans dat de Amsterdammers nog ingehaald worden door zowel NEC als FC Utrecht. “Het is heel triest en doet pijn om te zien. Met sommige jongens zoals Steven Berghuis en Remko Pasveer heb ik nog geregeld contact.”



