Klaassen wordt na titel van Inter gevraagd naar eventuele terugkeer bij Ajax

Davy Klaassen weet niet of hij volgend seizoen nog bij Inter speelt, zo vertelt hij maandagavond in gesprek met Ziggo Sport. I Nerazzurri legde in het gewonnen duel met AC Milan (1-2) beslag op de Italiaanse landstitel, maar Klaassen bleef negentig minuten op de bank zitten. Bovendien beschikt de 31-jarige middenvelder over een aflopend contract, al heeft Inter de optie om de verbintenis met één jaar te verlengen.

Klaassen verruilde Ajax op het laatste moment van de zomerse transferwindow voor Inter, dat hem transfervrij aantrok. Bij de club uit Milaan kwam de rechtspoot dit seizoen tot dusver tot 308 speelminuten, verdeeld over 16 optredens. Klaassen startte slechts drie keer in de basis.

Toch mag zijn persoonlijke situatie bij de club de pret niet drukken na het binnenslepen van de landstitel tegen de grote rivaal. “Het is een fantastisch seizoen”, zegt Klaassen. “De emotie die je voelt is vooral omdat het de tweede ster is. Dit is echt mooi om mee te maken.”

De ex-Ajacied maakte op 9 maart zijn laatste minuten in de Serie A, toen hij tien minuten voor tijd inviel in de uitwedstrijd tegen Bologna (0-1). “Het is niet altijd makkelijk om niet veel te spelen. Uiteindelijk ben je met een team. Je tekent bij een club, maar eigenlijk teken je voor een team, een team met wie je elke dag traint. Dan moet je dat steunen.”

Klaassen wordt vervolgens gevraagd of hij de huidige situatie bij Ajax meekrijgt. “Het is je club, dus dat blijf je altijd volgen. Dat blijft altijd. Daley (Blind, red.) is mijn beste vriend, met hem spreek ik eigenlijk elke dag. Dan heb je het natuurlijk vaak ook over Ajax. Uiteindelijk komt het met Ajax altijd weer goed”, is de 41-voudig international hoopvol.

“Of een terugkeer naar Ajax een optie is? Vind je het erg als ik daar vanavond niet over na wil denken? Ik zie het allemaal wel. Vanavond even genieten. Of ik hier volgend jaar nog ben? Geen idee, dat zien we ook wel weer. Eerst vanavond even gas geven.”

