Bayer Leverkusen sluit seizoen in stijl af en blijft ongeslagen in Bundesliga

Bayer Leverkusen heeft het Bundesliga-seizoen in stijl afgesloten. De manschappen van Xabi Alonso toonden zich zoals zo vaak deze jaargang soeverein, en legden FC Augsburg met 2-1 over de knie. Dat betekent dat Leverkusen zonder verliespartijen blijft in competitieverband. Ook het ongeslagenheidsrecord over alle competities wordt uitgebreid.

Na de 0-5 zege op VfL Bochum zondag werd er al volop over gerept in de media. Leverkusen kon, als het een week later minimaal gelijk zou spelen tegen Augsburg, ongeslagen blijven in Duitsland.

Over alle competities had die Werkself al een record gevestigd, door vijftig wedstrijden op rij zonder nederlaag te blijven. Tegen Augsburg kwam het record geen enkel moment in gevaar.

Keeper Koubek gaat vreselijk de fout in ??

Boniface pakt het ?????????????????? uit ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2024

Al na twaalf minuten had Leverkusen de eerste erin liggen. Victor Boniface was de maker: de spits hoefde alleen maar binnen te tikken nadat Augsburg-goalie Tomas Koubek de bal knullig verspeelde toen hij wilde uittrappen.

Vlak voor het halfuur verdubbelde Robert Andrich de marge. De middenvelder, die grote kans maakt met Duitsland naar het EK te gaan, rondde af met een fraaie hakbal. Collega-international Jonathan Tah was de aangever.

Met de 2-0 zat Leverkusen op rozen. Drie goals hadden de bezoekers nodig de club de mijlpaal te ontnemen. Ze maakten er nog één: Mert Kömür krulde fraai raak na makkelijk balverlies van Leverkusen op eigen helft. Verder zou Augsburg echter niet komen. Jeremie Frimpong deed overigens 82 minuten mee bij Leverkusen. Bij de bezoekers stond Jeffrey Gouweleeuw de gehele tijd op het veld.

Nog twee finales

Het seizoen is nog niet over voor Leverkusen. De Duitse landskampioen speelt op 22 mei nog de Europa League-finale (tegen Atalanta), terwijl drie dagen later de finale van de DfB-Pokal op het programma staat (tegen 1. FC Kaiserslautern).

