Ajax neemt resoluut besluit en zet Alfred Schreuder direct op straat

Donderdag, 26 januari 2023 om 23:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:28

Alfred Schreuder is per direct uit zijn functie als trainer van Ajax gezet, zo maakt algemeen directeur Edwin van der Sar donderdagavond bekend. De situatie van de trainer was niet meer houdbaar na het 1-1 gelijkspel van de Amsterdammers tegen FC Volendam. Ook assistent Matthias Kaltenbach is op non-actief gezet.

Het contract van de trainer had een looptijd tot en met 30 juni 2024, maar wordt nu per direct ontbonden. "Het vele puntenverlies en het gebrek aan ontwikkeling van het team zijn de hoofdoorzaken van dit besluit. De clubleiding heeft geen vertrouwen meer in een verdere samenwerking", zo valt te lezen in het persbericht van Ajax.

Ajax stelt Alfred Schreuder op non-actief. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 26, 2023

Voor de camera van ESPN legt Van der Sar inderdaad uit dat er geen vertrouwen meer was in de trainer van Ajax. "Of het ontslag direct na een wedstrijd on-Nederlands is? Ja, het zou kunnen. Ik weet niet wat on-Nederlands is. Het is nooit fijn om mensen te laten gaan die hard gewerkt hebben voor de plek die ze hebben. Op dit moment is het niet meer te doen voor mij en de clubleiding om verder te gaan. Ik denk dat we met z'n allen in de spiegel moeten kijken."

Op de vraag of Van der Sar zelf voldoende 'zichtbaar' is geweest, wil de algemeen directeur geen antwoord geven. "Dat zal je aan Alfred moeten vragen. Het gaat er niet altijd om of je zichtbaar bent, het gaat er ook om wat je doet binnenkamers, met de spelers en de staf", aldus Van der Sar, die aangeeft dat er gezocht wordt naar een (tijdelijke) opvolger van Schreuder. "We zijn ermee bezig. Dit gelijkspel had ik niet verwacht, maar we hadden wel wat scenario's klaar. Of het een interne of externe oplossing wordt? Dat kan allebei. De training van vrijdag wordt opgepakt door Michael Reiziger en Richard Witschge."