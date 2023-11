Alfred Schreuder vindt nieuwe trainersklus en gaat aan de slag bij Al-Nasr

Maandag, 27 november 2023 om 09:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:57

Alfred Schreuder heeft nog geen maand na zijn vertrek bij Al-Ain FC een nieuwe club gevonden. De 51-jarige oefenmeester gaat aan de slag bij Al-Nasr SC, de huidige nummer negen in de UAE Pro League (het hoogste niveau in de Verenigde Arabische Emiraten). Daar komt Schreuder zo binnenkort tegenover zijn vorige werkgever te staan.

De voormalig Ajax-trainer liet begin november zijn contract ontbinden bij Al-Ain, omdat hij het niet kon vinden met de rest van zijn technische staf. Aan de resultaten lag het namelijk niet: Schreuder wist dertien van zijn vijftien officiële wedstrijden aan het roer te winnen.

????? ???? ?? ?????? " ?????? ????? " ? ????? ?? ?? ???? ?????? ?? Let's Welcome Our New Head Coach Mr Alfred schreuder ?? pic.twitter.com/SNR6yrpfiR — AL NASR SC (@ALNasrSC) November 27, 2023

De Barnevelder werd opgevolgd door Hernán Crespo, tegenover wie hij volgend jaar april komt te staan. Dan gaat Al-Nasr op bezoek bij Al-Ain, dat als nummer twee van de UAE Pro League aanmerkelijk beter presteert dan Schreuders nieuwe club.

Dat is dus niet het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo, maar het Al-Nasr uit Dubai in de VAE. Schreuder verkiest een langer verblijf in de Emiraten boven een dienstverband bij 1. FC Union Berlin, waar hij volgens BILD op een kandidatenlijst stond.

Schreuder wordt vergezeld door zijn broertje Bart (40), die bij Al-Ain ook al als zijn rechterhand diende. De jongere Schreuder was voor het avontuur in de Golfregio voornamelijk actief in het amateurvoetbal, waar hij onder meer vierdedivisionist SDV Barneveld drie jaar lang managede.

Vierde club in twee jaar tijd

Voor Alfred wordt het zijn vierde klus als hoofdtrainer in twee jaar tijd. Nadat de keuzeheer een halfjaar na zijn komst van Club Brugge de zak kreeg bij Ajax, stond hij van juli tot dus november aan het roer bij Al-Ain.

Schreuder was in het verleden ook nog eindverantwoordelijke van FC Twente en TSG Hoffenheim. Bij diezelfde clubs was hij ook nog assistent, net als bij Vitesse, Ajax en Barcelona.