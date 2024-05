Bayer Leverkusen schrijft historie dankzij goal in minuut 97 en bereikt finale

Bayer Leverkusen heeft zich geplaatst voor de finale van de Europa League. De ploeg van trainer Xabi Alonso leek donderdagavond voor het eerst dit seizoen te verliezen, van AS Roma, maar niet voor het eerst dit seizoen maakte de ploeg diep in blessuretijd gelijk: 2-2. Dat is na de 0-2 zege in Stadio Olimpico vorige week meer dan voldoende om de finale te spelen. Een blunder van uitgerekend uitblinker Mile Svilar leverde een voor Roma fataal eigen doelpunt van Gianluca Mancini op, waarna Josip Stanisic in blessuretijd voor de 2-2 tekende. Leverkusen is nu voor de 49ste wedstrijd op rij ongeslagen: een record. In de finale op 22 mei is Atalanta de tegenstander.

Aan de kant van Leverkusen startte Jeremie Frimpong op de rechtsbackpositie. De veelzijdige Oranje-international zag Amine Adli voor zich staan. Adam Hlozek kreeg de voorkeur in de spits en werd verder in zijn rug gesteund door Jonas Hofmann en Alejandro Grimaldo. Onder meer Florian Wirtz en Victor Boniface begonnen op de bank. Bij Roma begon Paulo Dybala op de bank, wat een basisplaats opleverde voor Sardar Azmoun. Rick Karsdorp moest het in tegenstelling tot zijn dramatisch verlopen heenwedstrijd doen met een reserverol.

Roma begon alleraardigst in de BayArena, waar de eerste kans voor Romelu Lukaku was. De Rode Duivel zag zijn harde uithaal gekeerd worden door Leverkusen-goalie Matej Kovár. Een startsein voor een dominante periode was het niet voor Roma, dat de nodige kansen moest toestaan. Gelukkig voor Roma had het de beschikking over Svilar, die Roma meer dan eens op de been hield.

Zo had de doelman van Roma een prima antwoord in huis op een schot van Exequiel Palacios, die het probeerde vanaf randje zestien. Frimpong werd halverwege de eerste helft de hoofdpersoon in een opstootje op de helft van Roma. De rechtspoot weigerde de bal buiten te schieten toen de zittende Leonardo Spinazzola aangaf geblesseerd te zijn. Het verhitte moment leverde gele kaarten op voor Lorenzo Pellegrini en Edmond Tapsoba. Spinazzola moest zich overigens laten vervangen door Nicola Zalewski.

Leverkusen liet vervolgens andermaal na om op voorsprong te komen. Zo schoot Hlozek naast en op Svilar, en had Palacios de pech dat zijn inzet uiteenspatte op de paal. Na een volgende fraaie redding van Svilar kreeg Adli de mogelijkheid uit een rebound. De Marokkaan stelde echter teleur, daar hij van dichtbij over schoot. Vijf minuten voor rust zag Danny Makkelie dat Jonathan Tah opzichtig vasthield bij Azmoun. De arbiter wees gedecideerd naar de stip en zag Leandro Paredes het buitenkansje benutten: 0-1.

De spanning is terug! Danny Makkelie legt de bal op de stip en Leandro Paredes schiet raak ??#levrom — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2024

Een flinke boost voor Roma, dat na rust op zoek moest gaan naar de volgende treffer om minimaal een verlenging af te dwingen. I Giallorossi zochten de aanval en testten de kwaliteiten van Kovár. De Tsjech redde tot tweemaal toe knap op schoten van Azmoun en Stephan El Shaarawy.

Roma leek voor de derde keer in korte tijd gevaarlijk te worden, toen een bal door leek te schieten tot bij de tweede paal. Dat gebeurde niet en Leverkusen kreeg uit een counter een enorme mogelijkheid. Frimpong legde af op Hofmann, die van dichtbij stuitte op de absolute uitblinker van de avond: Svilar.

Na een hoekschop van Roma claimden de Romeinen een strafschop na een handsbal van Hlozek, die zijn hand te hoog hield en dat na interventie van VAR Rob Dieperink moest bekopen met een strafschop. Paredes koos dit keer niet voor het midden, maar voor de linkeronderhoek: 0-2. Aan de andere kant claimde ook Hofmann een strafschop, die niet gegeven werd. Uit de beelden bleek dat de aanvallende middenvelder zich veel te makkelijk liet vallen.

Roma moest het hier en daar ook van geluk hebben, zoals bij de reuzenkans voor Adli in de 74ste minuut. De vleugelaanvaller kreeg de bal pardoes voor zijn voeten en schoot tot ongeloof van de BayArena naast. De ingevallen Patrik Schick werd een goede kans ontnomen, doordat Frimpong besloot voor een minder kansrijke kopkans te gaan. Het leverde dan ook niets op voor Leverkusen. Tien minuten voor tijd was de uiterst belangrijke 1-2 alsnog daar. Svilar zat volledig mis en Mancini werkte de bal op uiterst ongelukkige wijze in eigen doel. Stanisic maakte er diep in blessuretijd zelfs 2-2 van, waardoor Leverkusen nu 49 wedstrijden op rij ongeslagen is.

