De Telegraaf noemt redenen waarom Ajax-deal Potter klapte; Ten Hag weer in beeld

Graham Potter heeft donderdagavond zelf in een telefoongesprek met technisch directeur Alex Kroes de stekker uit de onderhandelingen met Ajax getrokken, zo meldt De Telegraaf. De ochtendkrant bericht dat de Amsterdammers niet aan twee eisen van de momenteel clubloze oefenmeester wilden voldoen. Door de mislukte deal met Potter wordt doorgeschakeld naar Francesco Farioli, maar komt ook Erik ten Hag weer in beeld

De hoop om Potter te presenteren als nieuwe trainer van Ajax leefde tot donderdagavond bij technisch directeur Alex Kroes. De topkandidaat had op financieel gebied volgens clubwatcher Mike Verweij water bij de wijn gedaan, maar zijn verlangde salaris bleek Ajax in de huidige situatie van de club echter ‘nog steeds te gortig’.

Ook stond Potter erop om een eigen scout mee te nemen. Dit was voor Ajax na de zomer van 2023 onbespreekbaar. De club wil de invulling van de staf bepalen voorkomen dat nogmaals passanten de regie pakken.

Kroes schakelt na de afzegging van Potter zoals verwacht door naar de 35-jarige Farioli van OGC Nice. De Italiaan heeft momenteel de beste papieren om de nieuwe trainer van Ajax te worden.

Farioli staat op voor de Amsterdammers en voerde volgens Verweij ook al meerdere gesprekken met Kroes. De trainer geldt als goedkopere dan Potter. Van een akkoord met OGC Nice of met Farioli zelf is op het moment nog geen sprake.

Ook Ten Hag is weer in beeld gekomen bij Ajax. Kroes zette ruim een week geleden nog een streep door de naam van de manager van Manchester United, nadat The Athletic schreef dat de Nederlander ook komend seizoen voor de groep staat bij the Red Devils.

Ajax sluit echter niet uit dat de kansloze nederlaag van Ten Hag bij Crystal Palace (4-0) van afgelopen maandag alsnog zijn vertrek inluidt. Een deal met de 54-jarige Haaksberger ligt alleen niet voor de hand.

Binnen de clubleiding van Ajax verwacht men niet dat er snel duidelijkheid komt over de sportieve toekomst van Ten Hag, die bovendien voor andere opties zou kunnen kiezen dan een terugkeer naar Ajax. Daarnaast wil Kroes niet te lang wachten om de optie Farioli niet te verspelen. Eerder werd al bekend dat de Amsterdammers op korte termijn de nieuwe trainer hopen te presenteren.



