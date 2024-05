Profdarter Huybrechts krijgt klappen en breekt schouder na Belgische bekerfinale

De Belgische profdarter Kim Huybrechts is donderdagavond na de bekerfinale tussen Royal Antwerp en Union Sint-Gillis betrokken geraakt bij een vechtpartij en heeft serieuze klappen geïncasseerd. Daarbij heeft de Belgische darter zijn werpschouder op twee plaatsen gebroken.

Huybrechts, die groot fan van Antwerp is, ging met vrienden en familie naar de bekerfinale tegen Union. Na afloop zou er een aanvaring zijn geweest met 'jongeren uit Brussel', zo schrijft VTM-commentator Matthias de Vlieger op X.

De Belg heeft daarbij serieuze verwondingen opgelopen. Hij brak zijn (werp)schouder op twee plaatsen en wordt vrijdag geopereerd. Volgens Vincent van Genechten, sportjournalist van Het Nieuwsblad werd Huybrechts getackeld en meerdere keren geschopt door 'lokale jongeren'. Het is onduidelijk hoe lang Huybrechts aan de kant staat. De profdarter is momenteel de nummer 33 op de wereldranglijst.

Op social media lichten familieleden van Huybrechts de situatie verder toe. Huybrechts en zijn vriend Kevin zouden langs een steeds grimmiger wordende situatie nabij het stadion zijn gelopen richting de bussen, toen ze werden aangevallen, zo wordt verteld. "Kim en Kevin wilden door een opening in de omheining de rij passeren om sneller naar de bussen te gaan en werden van achteren aangevallen door Marokkanen. Verdict: terwijl Kim op de grond lag en stampen incasseerde, heeft hij een dubbele sleutelbeenbreuk opgelopen, in zijn rechterarm helaas."

Wat een mooie avond had moeten worden voor Huybrechts, draaide dus uit op een nachtmerrie. Hij zag dat zijn Antwerp er niet in slaagde om voor het tweede jaar op rij de Croky Cup te winnen. De ploeg van vertrekkend trainer Mark van Bommel verloor in het Koning Boudewijnstadion met 1-0 van Union Sint-Gillis.

Koki Machida tikte vlak voor rust binnen en zorgde zo voor het verschil tegen het vrij machteloze Antwerp: 1-0.

Het is voor Union zijn eerste bekerwinst sinds 1914 en zijn eerste prijs op het hoogste niveau sinds 1935, toen de landstitel veroverd werd.

