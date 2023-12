Frenkie de Jong beschermt ploeggenoot van Oranje: ‘Snap de negativiteit niet’

Maandag, 4 december 2023 om 13:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:58

Frenkie de Jong breekt een lans voor Daley Blind, zijn ploeggenoot bij het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona begrijpt niet waarom Blind geregeld kritiek krijgt.

De Jong won zondag met Barcelona nipt van Atlético Madrid (1-0). De 26-jarige spelverdeler wacht komend weekend de topper tegen Girona, dat met Blind als onbetwiste basisspeler verrassend de koppositie in LaLiga deelt met Real Madrid.

“Dat wordt een mooie wedstrijd”, vertelt De Jong voor de camera van Ziggo Sport. “Girona doet het fantastisch en wil ook domineren met aanvallend voetbal. Dat ze nu bovenaan staan vind ik ook niet onverdiend.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De middenvelder van Barcelona wordt vervolgens door Sierd de Vos gevraagd naar het spel van Blind, waarna hij een lans voor zijn ex-ploeggenoot breekt. “Ik vind Daley sowieso een fantastische speler. Ik snap niet dat mensen zo vaak zo negatief over hem zijn.”

“Aan de bal is Daley echt fantastisch, in zijn passing. Hij snapt gewoon het spel”, somt De Jong op. “Hij speelt je altijd in op het juiste been, op de juiste snelheid. Ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten en ook niet kunnen zien.”

Volgens De Jong is het niet voor niks dat vrijwel elke trainer waar Blind speelt hem opstelt. “Dan hoor ik wel negatieve dingen, maar Daley is echt een geweldige speler.”

De twee speelden in het seizoen 2018/19 samen bij Ajax en zijn ook bij het Nederlands elftal al geruime tijd ploeggenoot van elkaar. Blind vertrok nog geen jaar geleden door de achterdeur bij Ajax. Vanwege een ruzie met toenmalig trainer Alfred Schreuder koos hij in januari voor een transfer naar Bayern. Waar hij bij der Rekordmeister amper aan spelen toekwam, is hij sinds deze zomer een van de sterkhouders bij Girona.