‘Oud-Ajacied Babangida zwaargewond na auto-ongeluk; broer overleden’

Voormalig Nigeriaans international en ex-speler van Ajax Tijjani Babangida is zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk, zo melden media in het Afrikaanse land. Zijn jongere broer Ibrahim, ex-speler van FC Volendam, overleefde het ongeluk niet.

Tijjani Babangida verkeert volgens de berichten in kritieke, maar stabiele toestand. Het ongeluk gebeurde op de snelweg van Kaduna naar Zaria.

Ook de vrouw van de vijftigjarige Tijjani Babangida zat in de auto en ook zij werd vanwege haar verwondingen opgenomen in het ziekenhuis in Zaria.

Roda JC pikte Babangida in 1991 op uit Nigeria. De rechtsbuiten kwam hierna nog een seizoen op huurbasis uit voor VVV-Venlo, alvorens hij in 1996 een transfer naar Ajax verdiende.

Babangida speelde uiteindelijk 102 officiële duels namens de Amsterdammers en werd later ook nog uitgeleend aan Vitesse.

Met Nigeria veroverde Tijjani Babangida olympisch goud op de Spelen van 1996 en hij maakte deel uit van de selectie van de Super Eagles op het WK van 1998. Hij is momenteel president van de organisatie van Nigeriaanse profspelers.

Zijn overleden broer, de 47-jarige Ibrahim Babangida, werd in 1993 in Japan wereldkampioen met Nigeria Onder 17. Hij kwam van 1997 tot 2002 uit voor FC Volendam.

